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В Барнауле в третий раз пройдет мероприятие под названием "День сибирского валенка". На этот раз фестиваль состоится в субботу, 14 января, в Государственном художественном музее Алтайского края. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Начало праздника назначено на 11.00. На фестиваль съедутся алтайские пимокаты и мастера художественного войлока.

О секретах старинного промысла расскажет Иван Лапин – мастер из села Сростки, занимающийся возрождением пимокатного дела на Алтае и в Сибири. Все гости смогут увидеть дефиле-шоу костюмов из войлока.