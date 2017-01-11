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Обрушившийся "Ашан" в Барнауле был спроектирован с нарушениями – экспертиза

, ИА "Амител"
Специалисты сделали вывод об отсутствии расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции магазина

Фото: Евгений Соловьев/barneos22.ru

Правительство Алтайского края представило общественности выводы, сделанные государственной экспертизой в связи с обрушением в гипермаркете "Ашан", произошедшим 26 декабря.

"Государственная экспертиза Алтайского края выявила нарушения, допущенные при проектировании: отсутствие расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции – названия магазина "Ашан", а также несоответствие конструктивных решений рекламы и кровли здания", – говорится в сообщении властей.

Напомним, что после инцидента в торгово-развлекательном центре "Галактика", где базируется "Ашан", по поручению губернатора Александра Карлина была создана техническая комиссия по установлению причин обрушения.

Специалисты пришли к выводу, что инцидент мог произойти по причине минимального запаса несущей способности конструкций, не предусматривающей дополнительных нагрузок во время эксплуатации здания.

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В региональном главке МЧС России уточнили, что на момент обрушения повсеместно на территории края была превышена сезонная норма выпавших осадков. Это и могло привести к аварийной ситуации в "Ашане".

В настоящее время региональная госинспекция направила материалы в саморегулируемую организацию проектировщиков для проверки обоснованности проектных решений на строительство первого этапа ТРЦ "Галактика".

Помимо этого, материалы направлены в Росаккредитацию с тем, чтобы воздействовать на негосударственную экспертную организацию, которая выдала положительные заключения в отношении проекта.

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Напомним, что в результате обрушения кровли в "Ашане", к счастью, никто не пострадал. По факту случившегося региональное управление СКР начало доследственную проверку.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.01.2017 12:04
- гость -

Как всегда погода виновата, а не конкретное разгильдяйство.

0  0
11.01.2017 12:10
- гость -

отсутствие расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции – названия магазина "Ашан"

т.е. при проектировании про вывеску вообще не знали? а ее самостоятельно повешали?

0  0
11.01.2017 12:18
- гость -

В задании могло не быть, но проектировщики уточнить будет или нет вообще-то были обязаны На эскизах, кстати, название имеется

0  0
11.01.2017 12:23
- гость -

Свалить на проектировщиков все легко, но не забывайте , что главное для больших сетей, это превратить доходы за которые налог платить надо, в завышенные расходы... Отсуда и упрощенные конструкции..

0  0
11.01.2017 12:25
alexxx

Правительство? Алтайского края.....

0  0
11.01.2017 12:27
ви

Да вам любая лорка скажет что проектировщики все нормально просчитывают а потом начинается нытье заказчика на тему как бы упростить удешевить.

0  0
11.01.2017 12:29
- гость -

Где посадки???

0  0
11.01.2017 12:30
- гость -

11.01.2017 12:27 ви

Да Лорка поди и считала?

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