Фото: Евгений Соловьев/barneos22.ru
Правительство Алтайского края представило общественности выводы, сделанные государственной экспертизой в связи с обрушением в гипермаркете "Ашан", произошедшим 26 декабря.
"Государственная экспертиза Алтайского края выявила нарушения, допущенные при проектировании: отсутствие расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции – названия магазина "Ашан", а также несоответствие конструктивных решений рекламы и кровли здания", – говорится в сообщении властей.
Напомним, что после инцидента в торгово-развлекательном центре "Галактика", где базируется "Ашан", по поручению губернатора Александра Карлина была создана техническая комиссия по установлению причин обрушения.
Специалисты пришли к выводу, что инцидент мог произойти по причине минимального запаса несущей способности конструкций, не предусматривающей дополнительных нагрузок во время эксплуатации здания.
Читайте также: "Галактическое" ЧП: "Ашан" в Барнауле закрыт после обрушения кровли. Фото
В региональном главке МЧС России уточнили, что на момент обрушения повсеместно на территории края была превышена сезонная норма выпавших осадков. Это и могло привести к аварийной ситуации в "Ашане".
В настоящее время региональная госинспекция направила материалы в саморегулируемую организацию проектировщиков для проверки обоснованности проектных решений на строительство первого этапа ТРЦ "Галактика".
Помимо этого, материалы направлены в Росаккредитацию с тем, чтобы воздействовать на негосударственную экспертную организацию, которая выдала положительные заключения в отношении проекта.
Читайте также: Названа причина обрушения крыши барнаульского ТЦ "Галактика"
Напомним, что в результате обрушения кровли в "Ашане", к счастью, никто не пострадал. По факту случившегося региональное управление СКР начало доследственную проверку.
Комментарии
Как всегда погода виновата, а не конкретное разгильдяйство.
отсутствие расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции – названия магазина "Ашан"
т.е. при проектировании про вывеску вообще не знали? а ее самостоятельно повешали?
В задании могло не быть, но проектировщики уточнить будет или нет вообще-то были обязаны На эскизах, кстати, название имеется
Свалить на проектировщиков все легко, но не забывайте , что главное для больших сетей, это превратить доходы за которые налог платить надо, в завышенные расходы... Отсуда и упрощенные конструкции..
Правительство? Алтайского края.....
Да вам любая лорка скажет что проектировщики все нормально просчитывают а потом начинается нытье заказчика на тему как бы упростить удешевить.
Где посадки???
11.01.2017 12:27 ви
Да Лорка поди и считала?