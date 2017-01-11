Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Алтайском крае ожидается в ближайшие две недели. Об этом во вторник, 10 января, на пресс-конференции рассказал главный инфекционист края Валерий Шевченко.

По его словам, в новогодние праздники, по данным врачей, лидером по обращениям с симптомами ОРВИ и гриппа стал Барнаул. Рост числа заболевших, по данным медиков, связан с приездом в город гостей на праздники.

Критический уровень ожидается к концу января. Сдержать рост могут морозы. Шевченко отметил, что барнаульцам не стоит опасаться гонконгского гриппа, который не страшнее обычного. Инфекционист добавил, что запаса противовирусных и противопростудных препаратов в аптеках региона довольно много, хотя некоторые из них вызывают сомнения по поводу своей эффективности.