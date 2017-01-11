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Мужчина толкнул под поезд метро в Петербурге во время ссоры своего друга

, ИА "Амител"
Мужчина скончался от полученных травм

Фото: pixabay.com

Житель Санкт-Петербурга во время ссоры толкнул под приближающийся поезд метро своего 22-летнего знакомого, пишет "Российская газета".

Инцидент произошел утром в среду, 11 января. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство". ЧП случилось на станции "Площадь Александра Невского". 

Упавший мужчина был еще жив, когда его подняли, но вскоре от полученных травм скончался. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

11.01.2017 14:00
- гость -

Вот гадина!

0  0
11.01.2017 14:07
именем пушкина

господи, как вы заголовки пишете!!!!пушкин в гробу извертелся

0  0
11.01.2017 14:13
- гость -

нормальный заголовок

0  0
11.01.2017 14:14
- гость -

если друг оказался вдруг

0  0
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