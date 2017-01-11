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Житель Санкт-Петербурга во время ссоры толкнул под приближающийся поезд метро своего 22-летнего знакомого, пишет "Российская газета".
Инцидент произошел утром в среду, 11 января. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство". ЧП случилось на станции "Площадь Александра Невского".
Упавший мужчина был еще жив, когда его подняли, но вскоре от полученных травм скончался.
Комментарии
Вот гадина!
господи, как вы заголовки пишете!!!!пушкин в гробу извертелся
нормальный заголовок
если друг оказался вдруг