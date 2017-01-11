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Житель Санкт-Петербурга во время ссоры толкнул под приближающийся поезд метро своего 22-летнего знакомого, пишет "Российская газета".

Инцидент произошел утром в среду, 11 января. По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство". ЧП случилось на станции "Площадь Александра Невского".

Упавший мужчина был еще жив, когда его подняли, но вскоре от полученных травм скончался.