В Барнауле "гуляют" страшные слухи – мол, на прилавках города лежат смертельно опасные мандарины, которые нельзя покупать. Горожан пугают информацией, что больницы города переполнены и уже якобы из-за отравления китайскими мандаринами умерли 13 детей.

Голосовые сообщения с предупреждением приходят жителям краевой столицы в мессенджерах и социальных сетях. Неизвестная женщина обращается к какой-то Алене. Дама просит ее не покупать мандарины и предупредить о смертельной опасности всех.

"Алена, ни в коем случае (передай по возможности всем) не покупай мандарины. Особенно маленькие китайские. А для подстраховки вообще никакие. В Барнауле завалены все больницы в детском отделении. За месяц умерли 13 детей. У нас в Заринске умерли сегодня двое от мандаринов. Никаких мандаринов вообще", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре порталу Amic.ru ответили, что верить этой информации нельзя. Отравленные мандарины – это выдумка, фейк. Больницы не переполнены, от отравления этими фруктами никто не умирал.

Надо отметить, что это довольно старая "шутка". В интернете можно найти информацию, что подобные сообщения распространялись и в других городах России.