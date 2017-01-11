В Барнауле "гуляют" страшные слухи – мол, на прилавках города лежат смертельно опасные мандарины, которые нельзя покупать. Горожан пугают информацией, что больницы города переполнены и уже якобы из-за отравления китайскими мандаринами умерли 13 детей.
Голосовые сообщения с предупреждением приходят жителям краевой столицы в мессенджерах и социальных сетях. Неизвестная женщина обращается к какой-то Алене. Дама просит ее не покупать мандарины и предупредить о смертельной опасности всех.
"Алена, ни в коем случае (передай по возможности всем) не покупай мандарины. Особенно маленькие китайские. А для подстраховки вообще никакие. В Барнауле завалены все больницы в детском отделении. За месяц умерли 13 детей. У нас в Заринске умерли сегодня двое от мандаринов. Никаких мандаринов вообще", – говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре порталу Amic.ru ответили, что верить этой информации нельзя. Отравленные мандарины – это выдумка, фейк. Больницы не переполнены, от отравления этими фруктами никто не умирал.
Надо отметить, что это довольно старая "шутка". В интернете можно найти информацию, что подобные сообщения распространялись и в других городах России.
Комментарии
опять с барнаул-22 наверное утку запустили
Там уже давно объеденные мандаринами. На каждую трубу 100 комиентариев. И постоянно слизывать новости с Дрома - незачет.
зато объявление о том, что ключи нашел от авто возле Шинного Барнаул 22 не стал публиковать, а всякую дрянь - пожалуйста
Просто админ там для своей выгоды все делает
В Иркутске малоимущие семьи получили от губернатора конфеты с опарышами
https://snob.ru/selected/entry/119171
Наборы с конфетами получили в подарок от имени губернатора области Сергея Левченко почти 100 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей, рассказал источник. Родители детей опубликовали в интернете фотографии конфет из подарков от губернатора. На фотографиях видно, что конфеты покрыты налетом, а в некоторых из них ползают опарыши.
*** Вот вам подарочек на Новый год! Дарагие расиянцы! С Новым годом вас! Кушайте сладенькое, не обляпайтесь!
Молочка в марияхра гораздо опаснее
Спасибо АМИКу за то, что ответил на мой вопрос!!!
А в июле бомж в бочке с квасом утонет.
все в макдак!
Купила несколько разных мандарин и от тех которые крупные остается во рту после еды горечь спрашивала у других тоже самое я ни кого не пугаю , но горечь присутствует хотя пишут мандарины в себя ничего не берут плохого
хоть бы садили чтоль за такие слухи или штрафы выписывали... вот бред какой-то несут!!!
Лорка, по ходу, в праздники мандаринами обожралась, и теперь боится
знали бы вы чем их консервируют, до начала перевозки! Там вся таблица менделеева, потому и везти их надо в режиме +5 с проветриванием!!!
как бананы- да?)) а еще в них змеи ездят пачками из африки
Вчера очистил мандарин, от него резкий запах. -Чем-то обрабатывают. Продукты, которые нам продают, никто не проверяет. Можно реально отравиться.
Не ребя жрите эти "мандарины-убийцы" сами (вместе с физкультурником)
Физрук походу в ИГИЛ(запрещённая в РФ, разбомблённая ВКС) вступил То "крышей-ашановской" хотел народ поубивать, теперь мандаринами-убийцами
Я на себе проверил - все нормально, можно кушать