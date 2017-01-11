Среда, 11 Январь, 14:22

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,95
€ 63,54
Brent
$ 50,5
-7°
Обь
60см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы–2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Строительство "Галактики" в Барнауле хотят приостановить из-за обрушения

, ИА "Амител"
Госинспекция заявляет о необходимости паузы до выявления и устранения причин, вызвавших обрушение в торговом центре

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Государственная инспекция Алтайского края заявляет о необходимости приостановить строительные работы в крупнейшем барнаульском ТРЦ "Галактика" в связи с обрушением в гипермаркете "Ашан", произошедшим 26 декабря прошлого года.

"Государственная инспекция края застройщику второго этапа данного объекта направила письмо о принятии мер по приостановке строительства до выявления и устранения причин, вызвавших аварию в торговом центре "Галактика", – проинформировали в правительстве региона.

Краевые власти также подчеркивают, что сейчас на фоне инцидента в "Ашане" проводятся осмотры других объектов.

Читайте также: "Галактическое" ЧП: "Ашан" в Барнауле закрыт после обрушения кровли. Фото

Кроме того, региональный Минстройтранс рассматривает возможность введения обязательной госэкспертизы проектной документации для объектов социального, жилого, коммунально-бытового назначения и торговли.

Читайте также: Следователи начали проверку в связи с обрушением в барнаульском "Ашане"

В правительстве Алтайского края также сообщили, что государственная экспертиза выявила нарушения, допущенные при проектировании ТРЦ. В частности, заявлялось об отсутствии расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также о несоответствиях конструктивных решений рекламы и кровли здания.

Напомним, что гипермаркет "Ашан" базируется в крупнейшем барнаульском торгово-развлекательном центре "Галактика". Магазин открылся в ноябре прошлого года и ознаменовал собой запуск первой очереди ТРЦ. Вторую очередь "Галактики" планировалось открыть в первой половине 2017 года.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

11.01.2017 13:29
Старый

СРО распоясались. То-то ещё будет! Доверили козлу капусту (негосударственной экспертизе) давать заключения по проекту таких ответственных объектов. За огромные бабки эти козлы нарисуют положительные заключения по проектам не глядя.

0  0
11.01.2017 13:41
- гость -

В частности, заявлялось об отсутствии расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также о несоответствиях конструктивных решений рекламы и кровли здания.

в общем снег и снеговые нагрузки ни при делах, во всем рекламщики виноваты

0  0
11.01.2017 13:47
- гость -

11.01.2017 13:41 - гость - В частности, заявлялось об отсутствии расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также о несоответствиях конструктивных решений рекламы и кровли здания.

в общем снег и снеговые нагрузки ни при делах, во всем рекламщики виноваты ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ... также о несоответствиях конструктивных решений кровли здания. Внимательно читайте текст, прежде чем ляпнуть что попадя.

0  0
11.01.2017 13:49
- гость -

Расчетов кровли от снеговых нагрузок нет.

0  0
11.01.2017 13:55
- гость -

Поторопились напрасно со сроками. Металлоконструкции кровли таких ответственных объектов полагается изготавливать в заводских условиях по чертежам, а не на коленке лепить их на месте. Пожопились денежек!

0  0
11.01.2017 14:01
- гость -

так там все строительство из б/у металлоконструкций велось!!!! из новосиба ржавые балки привозили на стройку

0  0
11.01.2017 14:01
Наблюдатель

Со снегом и рекламой все понятно, сделают летний магазин, чтоб туда хоть кто-то ходил, но вот я думаю по то что Горный рядом они тоже забыли, так то 8 сейсмический район, хоть и редко но метко.... Не, не пойду, верните завод..

0  0
11.01.2017 14:10
- гость -

А я слышала другое. Там зам по строительству очень хотел, что бы работали его люди. Там с самого начала сменилось несколько подрядных организаций, Заказчик, в лице этого зама, находил о чего докопаться. Кого то сгубила жадность?

0  0
11.01.2017 14:12
- гость -

11.01.2017 14:01 - гость - так там все строительство из б/у металлоконструкций велось!!!! из новосиба ржавые балки привозили на стройку ___________________________________________________________________ Это которые свой век уже отслужили? Их в металлолом надо было списать!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:07
Бийская полиция поймала женщину, оформлявшую кредиты на горожан через сеть 0
13:51
Мужчина толкнул под поезд метро в Петербурге во время ссоры своего друга 4
13:37
"День сибирского валенка" пройдет в Барнауле 14 января 1
13:21
Слушания по генплану перенесли в Барнауле после аншлага в ДК "Центральный" 6
13:14
Строительство "Галактики" в Барнауле хотят приостановить из-за обрушения 9
13:03
Игру Pokemon Go запретили в Китае 0
12:52
Двое барнаульцев получили срок за ограбление ломбарда 11
12:36
Барнаульцев пугают смертельно опасными мандаринами 7
12:23
Эпидемию гриппа и ОРВИ в Алтайском крае ожидают к концу января 0
12:16
Лей по полной: барнаульцы перед Новым годом не экономили воду 11
12:02
Обрушившийся "Ашан" в Барнауле был спроектирован с нарушениями – экспертиза 27
11:50
СКР арестовал имущество Улюкаева на 564 млн рублей 15
11:32
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем? 22
11:24
Власти Барнаула надеются на нового арендатора кинотеатра "Родина" 24
11:13
Россия и Китай не могут сравниться по влиянию с США – Обама 62
11:03
Мутко посоветовал NADO собирать мочу и не вмешиваться в политику 7
10:51
Движение на площади Сахарова в Барнауле планируют открыть к 16 января 3
10:42
Говори спасибо. Смотрим, как животные учат людей быть вежливыми 0
10:33
Столичный балет IVEX покажет барнаульцам невероятное танцевальное шоу 0
10:26
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" номинировали в 11 категориях на премию BAFTA 1
10:15
Андрей Геттих не попал в Минстрой Алтайского края 0
10:04
Родные погибших в терактах в Европе обвинили Twitter в пособничестве 2
09:49
Масло, молоко и морепродукты подорожали больше всего в 2016 году – Росстат 4
09:36
Вячеслав Франк: что известно о новом первом заме сити-менеджера Барнаула? 11
09:28
Пенсионер из Алтайского края перечислил мошенникам 19 тысяч рублей 2
09:14
Свидетелей ночного наезда на пешехода разыскивает полиция в Барнауле 7
09:09
Кадыров о Сталине: "Будь он вечно проклят!" 54
09:00
Детская питьевая вода: какую воду выбрать для своего ребенка 0
08:50
Новые страшные картинки появятся на пачках сигарет этой весной 16
08:33
СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России 9
08:16
Пять человек погибли в ДТП с машиной скорой помощи на Сахалине 0
08:00
"НТЦ Галэкс" подтвердил статус интегратора продуктов "МойОфис" 0
07:36
Как ты нам дорог: сколько будет стоить бензин в 2017 году? 36
07:04
Гипермаркет "Прораб" в Барнауле подешевел до 160 млн рублей. Фото 54
06:32
Прощание с "Родиной": что известно о старейшем кинотеатре Барнаула? 8
06:01
До свидания, сказка: на площади Сахарова начали демонтажные работы. Фото 32
05:06
Потепление до 0 градусов ожидают в Алтайском крае 11 января 0
01:03
Молния МакКуин вернулся в новом трейлере мультфильма "Тачки 3" 0
00:07
В последний раз на сцене: "Смысловые галлюцинации" дают прощальный концерт 1
23:04
Полицейский в Тверской области покончил с собой в своем кабинете 0
22:08
Больше 86 тыс. человек посетили новогодние спектакли в Барнауле 0
21:04
Экс-главе Минэкономразвития РФ Улюкаеву продлили домашний арест до 15 мая 0
20:02
Шойгу посоветовал Картеру быть аккуратнее в оценках 0
19:47
Дмитрий Песков прокомментировал президентство Барака Обамы 7
19:31
Наркосбытчика случайно поймали в Бийске за курение на крыльце 3
19:09
Коротко о главном: страсти по генплану, закрытие "Родины" и планетарий
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 января
18:48
Мария Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Дональде Трампе 5
18:28
Более 13,5 тыс. туристов побывали в Белокурихе на новогодних каникулах 0
18:04
СКР обвинил экс-милиционера из Ангарска в убийстве 47 женщин 2
17:46
Первые слушания по генплану Барнаула признали несостоявшимися. Фото 21

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.