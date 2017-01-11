Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Государственная инспекция Алтайского края заявляет о необходимости приостановить строительные работы в крупнейшем барнаульском ТРЦ "Галактика" в связи с обрушением в гипермаркете "Ашан", произошедшим 26 декабря прошлого года.

"Государственная инспекция края застройщику второго этапа данного объекта направила письмо о принятии мер по приостановке строительства до выявления и устранения причин, вызвавших аварию в торговом центре "Галактика", – проинформировали в правительстве региона.

Краевые власти также подчеркивают, что сейчас на фоне инцидента в "Ашане" проводятся осмотры других объектов.

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Кроме того, региональный Минстройтранс рассматривает возможность введения обязательной госэкспертизы проектной документации для объектов социального, жилого, коммунально-бытового назначения и торговли.

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В правительстве Алтайского края также сообщили, что государственная экспертиза выявила нарушения, допущенные при проектировании ТРЦ. В частности, заявлялось об отсутствии расчетов фактических нагрузок от рекламной конструкции, а также о несоответствиях конструктивных решений рекламы и кровли здания.

Напомним, что гипермаркет "Ашан" базируется в крупнейшем барнаульском торгово-развлекательном центре "Галактика". Магазин открылся в ноябре прошлого года и ознаменовал собой запуск первой очереди ТРЦ. Вторую очередь "Галактики" планировалось открыть в первой половине 2017 года.