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Власти Барнаула отменили публичные слушания по проекту генплана, назначенные на 11 января в поселке Власиха.
Об этом информирует пресс-центр мэрии. В сообщении отмечается, что слушания, назначенные на 15:00 в селе Власиха, не состоятся.
"Информация о времени и месте проведения публичных слушаний будет доведена до жителей Индустриального района города Барнаула дополнительно. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – также указывают в городской администрации.
Напомним, что накануне в ДК "Центральный" на публичные слушания по проекту нового генерального плана Барнаула, рассчитанного до 2036 года, собрались сотни людей. Зал не смог уместить всех желающих, а по свидетельствам очевидцев, люди активно высказывались против проекта.
В итоге процедуру признали несостоявшейся.
Что будет с проведением слушаний, которые назначены на 12 и 13 января в других районах Барнаула, пока не ясно.
Комментарии
Ну, что чиновнички в тихоря не пролезло, теперь посмотрим чья возьмет.
Проведут втихую раз людям заранее не нравится, что им помойку под носом столичные хапужки с помощью краевых властей хотят устроить. Карлин в доле?
не втихую они в этот раз хотели, щас уже не получиться.
Барнаульцы, весь край с вами! Удачи!!!!
пусть наводят порядок на складе ТБО в Гоньбе!!!
а тот , что был на 10 января назначен в Лебяжке?