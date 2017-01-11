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Власти Барнаула отменили публичные слушания по проекту генплана, назначенные на 11 января в поселке Власиха.

Об этом информирует пресс-центр мэрии. В сообщении отмечается, что слушания, назначенные на 15:00 в селе Власиха, не состоятся.

"Информация о времени и месте проведения публичных слушаний будет доведена до жителей Индустриального района города Барнаула дополнительно. Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – также указывают в городской администрации.

Напомним, что накануне в ДК "Центральный" на публичные слушания по проекту нового генерального плана Барнаула, рассчитанного до 2036 года, собрались сотни людей. Зал не смог уместить всех желающих, а по свидетельствам очевидцев, люди активно высказывались против проекта.

В итоге процедуру признали несостоявшейся.

Что будет с проведением слушаний, которые назначены на 12 и 13 января в других районах Барнаула, пока не ясно.