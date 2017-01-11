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Полицейские задержали неработающую жительницу Бийска, незаконно оформлявшую кредиты на бийчан, которые об этом даже не догадывались, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию обратились горожане, которым позвонили из фирмы, предоставляющей микрозаймы населению, и потребовали погасить кредит, который они не получали.

Выяснилось, что кредиты были оформлены через интернет третьим лицом, каким-то образом получившим доступ к персональным данным потерпевших. Полицейским удалось установить данное лицо. По подозрению в мошенничестве они задержали 34-летнюю женщину. Она находится под подпиской о невыезде.