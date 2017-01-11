Фото: 1obl
В Челябинске лошадь неожиданно сбросила своего наездника, а затем устремилась в транспортный поток, пишет портал runews24.ru.
Животное выскочило на проезжую часть и чуть не попало под колеса троллейбуса. Столкновения с транспортным средством удалось избежать. Затем лошадь поскакала в поток встречных машин.
Неизвестно, что именно вызвало такое поведение животного. Также нет информации, как утихомирили обезумевшую лошадь.
Комментарии
Вопрос - почему БЕШЕНАЯ ?
скорее не бешеная, а напуганная чем-то или кем-то
Наверно,её обидели.Нещадно эксплуатировали или ударили. а сейчас вообще забьют или убьют.
"Лошадь отделалась легким испугом" (с)
И вообще, это жестоко - на лошади по городским улицам разъезжать.
Бешенная Лошадь - Васильева. А это просто напуганное животное.
В Челябинске? А я думал, куда она пропала с амика.
Это не лошадь бешеная, а люди которые ради понтов тащат бедное животное на городскую трассу.Испугалась она-вот и всё! Надо было наездника скинуть под троллейбус, а самой ускакать!!!