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Мэрия Барнаула заявила о переносе всех публичных слушаний по проекту генерального плана развития города, которые должны были состояться в ближайшие дни.
В горадминистрации отмечают, что данное решение принято "в целях предоставления максимальных возможностей жителям города Барнаула для высказывания предложений и замечаний по проекту генерального плана".
Данные о том, когда в итоге состоятся слушания, горожанам обещают предоставить позже. "Приносим свои извинения за причиненные неудобства", – резюмируют власти.
Отметим, что первые слушания по генплану, рассчитанному до 2036 года, состоялись в ДК "Центральный" накануне, 10 января.
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На мероприятие пришли сотни людей, которые не смогли уместиться в зале. Те, кто все же получил возможность присутствовать на слушаниях, как правило, высказывались против проекта.
В итоге процедуру признали несостоявшейся. 11 января слушания должны были пройти во Власихе, но городская администрация опубликовала сообщение о переносе мероприятия. А практически сразу после этого появилось объявление о том, что аналогичное решение принято и в отношении слушаний, назначенных на 12 и 13 января.
Комментарии
В итоге, слушания пройдут на острове Бали, куда простому барнаульцу не добраться и проект будет принят единогласно вместе со свалкой ТБО, захоронениями отработки атомных реакторов, полигоном для испытаний биологического оружия, нефтяными вышками в русле пивоварки, полями растений ГМО вокруг города, лабораториями исследований онкологических болезней и до кучи с базой ВВС и десанта НАТО. )
думали что никто не придет?
Совершенно бесстыдное поведение администрации города, Центрального района, Южной и Лебяжинской поселковых. На глазах у сотен, пришедших в ДК Центральный жителей, начали регистрацию тогда, когда привезенные на школьных автобусах чиновники уже были вписаны в регистрационные листы, прошли в зал и сели, заняв несколько рядов. Регистрация началась в 14 часов, а в реглистах уже было вписано больше ста человек. Это чистая уголовщина. Люди всё зафиксировали, посмотрим, что скажет прокуратура.
Радует, что есть люди с активной позицией, значит еще не все потеряно.
Горожане! не дадим замусорить весь пригород!!!
это надо быть ШАРИКОВЫМИ до такого ген плана додуматься, еще заплатить за это миллионы!!! Борьба с коррупцией по губернаторски мат мат мат!
раздайте землю воинской части многодетным семьям, которые стоят в очереди годами а не под мусорку
Можно подробности: что за мусорка, где и в чем вообще суть вопроса?
между черницком и опытной станцией на территории бывшей военной части по новому генплану строят полигон ТБО
а Д.А. Медведев подписал постановление на основании которого КАЖДЫЙ россиянин вправе быть контролером в части ЖКХ, в том числе и отходов ТБО
Испугались, что народ за вилы возьмется. Сейчас подождут пока все по утихнет и по тихому примут. И буде "крындец" Барнаулу " горнозаводскому", будет Барнаул ---- кольцевая помойка. За 100 км. будем воду себе возить для приготовления пищи. А на въезде в город противогазы выдавать.