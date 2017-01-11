Фото: newsy-world.ru

Суд обязал Барнаульский молочный комбинат выплатить своему работнику 250 тысяч рублей за травму на производстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как уточняют в ведомстве, случай произошел на предприятии в селе Советском. Пострадавший работал прессовщиком сыра. Осенью 2015 года он упал в емкость с сывороткой. Температура жидкости на тот момент составляла около 90 градусов Цельсия. В результате мужчина получил ожоги тела второй и третьей степени. Ему до августа 2017 года определена степень утраты трудоспособности в размере 30%.

Расследование показало, что причина произошедшего – неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие контроля над состоянием защитных ограждений на рабочем месте при ведении работ по сливу сыворотки.

Прокуратура добилась выплаты морального ущерба пострадавшему.