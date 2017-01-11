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Губернатор Донецкой области (территории, подконтрольной киевским властям) Павел Жебривский в своем аккаунте в соцсети Facebook написал, что теперь его работникам можно говорить только на украинском языке.

"Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим исключительно на украинский язык. В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка, затем проверили их знания на диктанте национального единства", — написал чиновник.

Также Жебривский написал, что в этом году сотрудники получат возможность посещать курсы английского языка.