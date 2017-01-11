Фото: media.slovoidilo.ua
Губернатор Донецкой области (территории, подконтрольной киевским властям) Павел Жебривский в своем аккаунте в соцсети Facebook написал, что теперь его работникам можно говорить только на украинском языке.
"Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим исключительно на украинский язык. В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка, затем проверили их знания на диктанте национального единства", — написал чиновник.
Также Жебривский написал, что в этом году сотрудники получат возможность посещать курсы английского языка.
Комментарии
В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка
Теперь его работникам можно говорить только на украинском языке. ++++++++++++++++ Как бы , в той же Одессе говорят ,что делопроизводство и разговорная речь два разных берега у одной реки.
написал, что теперь его работникам можно говорить только на украинском языке
Это уже попахивает если не фашизмом, то как минимум дискриминацией по национальному признаку.
11.01.2017 15:40 - гость - Это уже попахивает если не фашизмом, то как минимум дискриминацией по национальному признаку.
А в России военным и чиновникам можно разговаривать на любых языках, на своей работе? Ни разу не слышал, что бы они кроме родного языка применяли другой...
Вот вам делать нечего, кроме как обсуждать, кто там на каком языке в другой стране будет балакать... Вы лучше посмотрите, что в вашей собственной стране творится, у вас скоро за долги квартиры отбирать будут!
Бекман +++
Декман +++
- гость - 11 января 2017 г. 15:55 Ни разу не слышал, что бы они кроме родного языка применяли другой
Вот в этом и суть. В Донбассе у 90 % населения родной язык русский. Почему нельзя принять закон о двуязычии как Швейцарии или Канаде?
Deckman 11 января 2017 г. 15:57
Может вообще нужно в этой теме отключить комментарии?
Ни разу не слышал, что бы они кроме родного языка применяли другой... +++++++++++++ Почему же ? Русский матерный в порядке вещей...
Почему нельзя принять закон о двуязычии как Швейцарии или Канаде? +++++++++++++ Официальными на Украине считаются русский и украинский языки - вам просто в этой заметке упомянуть забыли .
CALIBR зарегистрированный 11 января 2017 г. 16:25
Официальным языком на Украине является только украинский.
Упс,поправка :
Конституция
Статус русского языка на Украине, как и других языков, регулируется целым рядом указов, законов и постановлений, среди которых можно выделить следующие положения Конституции Украины, которые являются нормами прямого действия: (…) На Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.Государство содействует изучению языков международного общения.Применение языков на Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом. (…) (Конституция Украины, ст. 10) (…) Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам. (…) (Конституция Украины, ст. 24) (…) Гражданам, принадлежащим к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях или через национальные культурные общества.(Конституция Украины, ст. 53)
Стало быть г-н Жебривский вытер ноги о конституцию?
Этот господин имел ввиду делопроизводство на мове , а так-то да - могут и поправить.
Почему нельзя делопроизводство вести на русском? Конституция это не запрещает.
П.Жебривский: "Рано или поздно мы должны вернуть исконно украинские земли: Курщину, Брянщину, Воронежчину, Ростовщину и Краснодарский край". Газета "Взгляд", 7 июня 2016.
У этого дяди вообще с головой все в порядке?
Почему нельзя делопроизводство вести на русском? Конституция это не запрещает.
Вот вообще без разницы. А Вы что так переживаете за их делопроизводство?
Да пусть хоть на китайском пишут. При николашке 90% населения страны были безграмотны. И одна дура тут эту промашку нахваливает. К нам это больше относится, чем писульки какого то губернатора чужой страны в своем аккаунте.