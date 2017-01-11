Фото: media.slovoidilo.ua
Губернатор Донецкой области (территории, подконтрольной киевским властям) Павел Жебривский в своем аккаунте в соцсети Facebook написал, что теперь его работникам можно говорить только на украинском языке.
"Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим исключительно на украинский язык. В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка, затем проверили их знания на диктанте национального единства", — написал чиновник.
Также Жебривский написал, что в этом году сотрудники получат возможность посещать курсы английского языка.
Комментарии
В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка
Теперь его работникам можно говорить только на украинском языке. ++++++++++++++++ Как бы , в той же Одессе говорят ,что делопроизводство и разговорная речь два разных берега у одной реки.
написал, что теперь его работникам можно говорить только на украинском языке
Это уже попахивает если не фашизмом, то как минимум дискриминацией по национальному признаку.
11.01.2017 15:40 - гость - Это уже попахивает если не фашизмом, то как минимум дискриминацией по национальному признаку.
А в России военным и чиновникам можно разговаривать на любых языках, на своей работе? Ни разу не слышал, что бы они кроме родного языка применяли другой...
Вот вам делать нечего, кроме как обсуждать, кто там на каком языке в другой стране будет балакать... Вы лучше посмотрите, что в вашей собственной стране творится, у вас скоро за долги квартиры отбирать будут!
Бекман +++
Декман +++