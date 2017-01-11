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Спикер Алтайского краевого Заксобрания, главный единоросс региона Александр Романенко назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула.

Об этом он высказался на фоне непростой ситуации, в которой оказались городские власти после первых слушаний, прошедших накануне в ДК "Центральный", когда далеко не все желающие смогли попасть в зал для обсуждения документа.

В итоге мероприятие было признано несостоявшимся, а слушания, назначенные на ближайшие дни, были перенесены.

"Принятие генерального плана развития Барнаула на ближайшие 20 лет не может быть кулуарным и уж тем более идущим вразрез с мнением людей. Это недопустимо. Городским властям надо признать, что барнаульцы были недостаточно информированы, преимущественно пользовались слухами, и в итоге большинство из пришедших не смогли принять участие в слушаниях", – цитирует Александра Романенко пресс-служба регионального отделения "Единой России".

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Говоря же об активности горожан, спикер АКЗС отметил, что она не может не радовать.

"В самое ближайшее время совместно с руководством города, депутатами Государственной Думы, краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы мы должны разработать план мероприятий, который позволит привлечь к обсуждению важного для краевой столицы документа максимальное количество желающих, а впоследствии учесть их мнение при корректировке документа", – добавил главный единоросс края.

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