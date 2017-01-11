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Спикер Алтайского краевого Заксобрания, главный единоросс региона Александр Романенко назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула.
Об этом он высказался на фоне непростой ситуации, в которой оказались городские власти после первых слушаний, прошедших накануне в ДК "Центральный", когда далеко не все желающие смогли попасть в зал для обсуждения документа.
В итоге мероприятие было признано несостоявшимся, а слушания, назначенные на ближайшие дни, были перенесены.
"Принятие генерального плана развития Барнаула на ближайшие 20 лет не может быть кулуарным и уж тем более идущим вразрез с мнением людей. Это недопустимо. Городским властям надо признать, что барнаульцы были недостаточно информированы, преимущественно пользовались слухами, и в итоге большинство из пришедших не смогли принять участие в слушаниях", – цитирует Александра Романенко пресс-служба регионального отделения "Единой России".
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Говоря же об активности горожан, спикер АКЗС отметил, что она не может не радовать.
"В самое ближайшее время совместно с руководством города, депутатами Государственной Думы, краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы мы должны разработать план мероприятий, который позволит привлечь к обсуждению важного для краевой столицы документа максимальное количество желающих, а впоследствии учесть их мнение при корректировке документа", – добавил главный единоросс края.
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Комментарии
Ну хотябы так, на второй день кое как среагировал хоть кто-то, ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ особенно городской думы??????
в этом году уже не прокатило как в прошлом
да так то разработчику не малые деньги платятся - пусть думает! Зачем в черте города полигоны городить.
Совершенно бесстыдное поведение администрации города, Центрального района, Южной и Лебяжинской поселковых. На глазах у сотен, пришедших в ДК Центральный жителей, начали регистрацию тогда, когда привезенные на школьных автобусах чиновники уже были вписаны в регистрационные листы, прошли в зал и сели, заняв несколько рядов. Регистрация началась в 14 часов, а в реглистах уже было вписано больше ста человек. Это чистая уголовщина. Люди всё зафиксировали, посмотрим, что скажет прокуратура.
Почему перенос слушаний, более тысячи человек высказались против существующего ген.плана - Новый генплан предусматривает развитие города Барнаула до 2036 года, в нем не запроектированы школы, детские сады, поликлиники, это значит у жителей города до 2036 года не будет новых школ, дет.садов, поликлиник; - Проект нового генерального плана развития Барнаула делает акцент на реконструкции ранее застроенных территорий, бессистемную точечную застройку, а это нагрузка на существующую инфраструктуру, ресурс которой исчерпан; - Поселок Затон, в котором на 55 тыс. кв. м живут почти три тысячи человек, исчез с карты города без каких-либо комментариев со стороны проектировщиков, в документе нет ценового сравнения вариантов расселения поселка или инженерной защиты его территории.