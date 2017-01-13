В зимнее время года автомобилисты сталкиваются с рядом проблем: не заводится машина, ее замело снегом и приходится долго прогревать перед выездом из дома. Решить эти и другие проблемы сможет "теплый дом" для автомобиля. Группа компаний ИСК "Союз" позаботилась о том, чтобы автовладельцы забыли о проблемах, и предлагает приобрести парковочное место. Паркинг представляет собой крытый комплекс, который расположен в шаговой доступности от любого дома в микрорайоне. Наличие такого места защитит ваш автомобиль от пыли и влаги, а также от перепадов температуры.

На сегодняшний день в комплексе остались последние машино-места. В связи с этим офис продаж объявляет финальную акцию, в рамках которой все жители данного района могут приобрести парковочное место по очень выгодной цене — всего за 220 тысяч рублей.





Получить исчерпывающую консультацию по выбору и покупке машино-места можно по адресу: г. Барнаул, проспект Калинина, дом 112 либо уточнить информацию по телефону: (3852) 58 — 10 — 58 и на сайте www.isk-soyuz.ru