На этой неделе, 9 января, на ТНТ стартовал новый комедийный сериал "Гражданский брак". В честь премьеры в социальной сети "ВКонтакте" создали новую уникальную механику. Теперь пользователи смогут указывать новый статус в поле "семейное положение" – "в гражданском браке". Именно в таком статусе состоят герои сериала Тема и Ника. Они давно встречаются, но не хотят жениться, и съезжаются, чтобы жить в квартире, оставшейся от бабушки.

"По нашим наблюдениям, миллионы пользователей "ВКонтакте" состоят в гражданском браке. Нам кажется правильным и своевременным добавить новую категорию семейного положения, которую можно указать на личной странице. Уверены, что привлечь внимание к этому событию лучше всего получится в коллаборации с новым проектом телеканала ТНТ", – говорит Евгений Красников, пресс-секретарь "ВКонтакте".

Семейное положение "в гражданском браке" уже можно установить в десктопной и мобильной версии сайта "ВКонтакте". В мобильных приложениях-клиентах такая возможность появится вместе с ближайшим обновлением.

"У проектов ТНТ более 17 млн подписчиков "ВКонтакте". Многие из них, да и в целом очень многие пользователи соцсети состоят как раз в таких отношениях, когда штампа в паспорте нет, а любовь, а часто даже и семья, есть. Теперь у таких людей появился свой статус "ВКонтакте" – "в гражданском браке". Это когда писать "свободен" уже поздно, а "в браке" – немного рано. Это сам по себе абсолютно новый маркетинговый инструмент, тем он нам и интересен", – рассказал заместитель генерального директора ТНТ по стратегическому маркетингу Рубен Оганесян.

Новый комедийный сериал ТНТ "Гражданский брак" – это история про молодую пару – Тему и Нику, которые довольны своими отношениями и не спешат взрослеть. Тема и Ника переезжают в бабушкину квартиру и начинают жить вместе. Теперь их ждут все прелести взрослой жизни: поиски работы и еды, ссоры из-за глупостей, родители, которые не перестают заботиться, и даже богатые друзья-соседи, которые любят показывать, насколько они во всем успешнее. Это сериал про классических представителей поколения Y: они не хотят взрослеть, немного наивны и не готовы умирать ради денег и материальных ценностей.

Смотрите комедийный сериал "Гражданский брак" с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ!

Материал предоставлен ТНТ