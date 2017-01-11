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Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях опубликовало Главное управление МЧС России по Алтайскому краю на 12 января.

"В Алтайском крае в южных районах ночью и в первой половине дня 12 января ожидается снег, в предгорьях в утренние часы временами сильной интенсивности, метели, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, на дорогах гололедица, снежные заносы", – указывают в экстренном ведомстве.

В связи с таким прогнозом спасатели призывают автомобилистов быть осторожнее на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.



