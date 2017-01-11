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Известная российская певица Алла Пугачева попросила своих поклонников не собирать за нее подписи и призвала их радоваться жизни. Такое послание Примадонна опубликовала на своей странице в Instagram.
"Пожалуйста, не волнуйтесь! Не надо собирать никакие подписи за Пугачеву. Ведь самое смешное желание – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то нет. Живем дальше радостно и весело", – сказала Пугачева.
Напомним, недавно житель Ростова-на-Дону направил петицию Константину Эрнсту. Ростовчанин призвал Первый канал в следующем году добавить больше свежих лиц в новогодние программы и меньше уделять внимание Алле Пугачевой. Ростовчанин предложил провести опрос, как улучшить новогодние программы.
"А то, что происходило в вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Почему особо выделил новогодний эфир Первого канала? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у Примадонны". Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!" – написал он.
Тут же звезды российской эстрады и просто граждане России начали создавать в ответ флешмобы #язапугачеву.
Комментарии
В прошлом замечательная певица, красивая женщина теперь уже по возрасту должна уйти на покой, а не демонстрировать достижения пластической хирургии.
Скажу больше. Её поклонники большинством своим не дожили до омоложения. Нынешнему поколению она неинтересна. Певунов на пенсию списывать лет в 40 надо.
Позорище и ей и ,особенно,Галкину((( Лучшие свои годы-коту под хвост(((
Максимка, еще лет 5 и ты старым станешь для этой молодухи.
я тоже за Пугачеву. пусть первый канал обанкротится в следующий новый год. смотрел Культуру, хотя там тоже был театр одного актера
11.01.2017 17:04
Алла никому и и ничего не должна! Не нравится - не смотрите и не слушайте. А поклонников у нее по-прежнему ОЧЕНЬ много! P.S. и вообще, рассуждать про возраст по меньшей мере смешно и глупо.
11.01.2017 19:10 Океана
Пугачева - всего лишь частный случай, речь идет в целом о деградации телевизионного праздничного контента. Из года в год одни и те же лица, которые не молодеют, песни заезженные. Про возраст в отношении Пугачевы той же очень даже не смешно и не глупо. С возрастом голос Пугачевы стал гораздо хуже, о чем сама Пугачева и говорила не раз. Не зря же она закончила активную концертную деятельность.