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Жириновский считает, что из гимна России нужно выбросить несколько куплетов

, ИА "Амител"
По мнению лидера ЛДПР, в тексте гимна нет "ни слова про страну"

Фото: rusargument.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нынешний гимн России необходимо сократить до трех куплетов и припева, сообщает ТАСС.

По мнению политика, петь шесть куплетов слишком долго. Он предложил оставить три куплета и припев в качестве четвертого куплета.

Кроме этого, по его мнению, нужно изменить текст самого гимна. Политик отметил, что "гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна". В настоящем тексте гимна "ни слова не сказано про страну".

Государственный гимн Российской Федерации является одним из главных официальных государственных символов страны, наряду с флагом и гербом. Музыка и основа текста были позаимствованы из гимна Советского Союза, мелодию к которому написал Александр Александров на стихи Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана.


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Комментарии

11.01.2017 17:37
- гость -

Сравнение СССР и России, Сталина и Путина

Сравнение СССР и России, Сталина и Путина, социализма и капитализма http://ateism.biz/stalin.htm

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11.01.2017 17:40
- гость -

УТВЕРЖДЕН Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2000 года N0 2110 ТЕКСТ Государственного гимна Российской Федерации (слова С.Михалкова)

Россия - священная наша держава, Россия - любимая наша страна. Могучая воля, великая слава - Твое достоянье на все времена! .....Славься, Отечество наше свободное, .....Братских народов союз вековой, .....Предками данная мудрость народная! .....Славься, страна! Мы гордимся тобой! .....От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете! Одна ты такая - Хранимая Богом родная земля! .....Славься, Отечество наше свободное, .....Братских народов союз вековой, .....Предками данная мудрость народная! .....Славься, страна! Мы гордимся тобой! Широкий простор для мечты и для жизни Грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда! .....Славься, Отечество наше свободное, .....Братских народов союз вековой, .....Предками данная мудрость народная! .....Славься, страна! Мы гордимся тобой!

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11.01.2017 17:44
CALIBR

Видать торкнуло его сильно или идеи иссякли - на святое посягнул. * "Боже,Царя храни "/гимн/ было семь куплетов.

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17:32
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