Фото: Amic.ru
Площадь у барнаульского вокзала намерены существенно модернизировать — соответствующий проект сити-менеджеру Сергею Дугину представил руководитель муниципального "Автодорстроя" Андрей Курышин.
Как отметили в пресс-центре городской администрации, здесь предполагается усилить безопасность движения, а также благоустроить территорию.
В частности, запланировано асфальтирование площади. Также предлагается заменить наружное освещение, установить систему видеонаблюдения, упорядочить парковки, обустроить пешеходные переходы и пандусы.
Кроме того, проектом запланировано проведение озеленительных мероприятий. По мнению главы городской администрации, необходимость работ на площади назрела уже давно.
"Въезд в город – площадь перед вокзалом – должна быть визитной карточкой краевого центра – красивой, современной, обустроенной, удобной и безопасной для жителей и гостей города", – сказал сити-менеджер.
Сергей Дугин распорядился подготовить всю документацию и просчитать бюджет для реализации проекта.
Комментарии
снести локомотив и сделать парк с фонтанами как в москау вот это будет карточка только кишка тонка
барахолку с тротуара уберите,а то господин Химочка только отписывается что все хороше
КУПИТЕ СНЕГОПЛАВИЛКИ, ИРОДЫ!
Лучше дороги почистите.
давно пора ,а то устроили парковку автобусов тротуары все засталены лотками с трусами и барахлом ,противно даже как в лихие 90
тротуар от трамвая до вокзала напоминает барахолку на автобазе ,а летом все зассано кучи мусора бомжи и гордые полисмены дифилирую ни чего не замечая
по-моему, она сейчас как раз визитная карточка Барнаула
не надо парадных визитных карточек в отдельно взятом месте, надо чтоб по всему городу порядок был.
Вот и нашлось место для полигона ТБО
Поддерживаю идею с парком вместо Локомотива.... А то г-н Ракшин построит визитную карточку... с проваливающейся от снега крышей)))