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Площадь у барнаульского вокзала намерены существенно модернизировать — соответствующий проект сити-менеджеру Сергею Дугину представил руководитель муниципального "Автодорстроя" Андрей Курышин.

Как отметили в пресс-центре городской администрации, здесь предполагается усилить безопасность движения, а также благоустроить территорию.

В частности, запланировано асфальтирование площади. Также предлагается заменить наружное освещение, установить систему видеонаблюдения, упорядочить парковки, обустроить пешеходные переходы и пандусы.

Кроме того, проектом запланировано проведение озеленительных мероприятий. По мнению главы городской администрации, необходимость работ на площади назрела уже давно.

"Въезд в город – площадь перед вокзалом – должна быть визитной карточкой краевого центра – красивой, современной, обустроенной, удобной и безопасной для жителей и гостей города", – сказал сити-менеджер.

Сергей Дугин распорядился подготовить всю документацию и просчитать бюджет для реализации проекта.