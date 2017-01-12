Фото: Вячеслав Мельников
Кина больше не будет! Старейший кинотеатр Барнаула – "Родина" – с более чем 75-летней историей перестал принимать посетителей. Последние сеансы состоялись в среду, 11 января. Поводом для закрытия стало не обрушение крыши от накопившегося снега и не новая реконструкция (что было бы неплохо). Вопрос лежит исключительно в экономической плоскости: нынешнему арендатору в лице сети "Киномир" надоело нести убытки, потому что важнейшее из искусств без фудкортов, шопинга и торговых центров барнаульцев не интересует.
Последний сеанс
Разговоры о закрытии старейшего и для многих любимого кинотеатра города не были неожиданностью. Еще в 2016 году стало известно, что "Родина" не приносит владельцам "Киномира" прибыли и они собираются закрыть его, но после проведения Года российского кино. Сейчас все оборудование будет отправлено на склады, а сам "Киномир" 14 февраля намерен открыть первый свой мультиплекс за пределами Алтайского края. Двери для зрителей распахнет кинотеатр, расположенный в Новосибирском Академгородке, в торговом центре "Эдем". Получается, что в Барнауле остается только один кинотеатр, не расположенный в стенах торгового центра. Однако за судьбу "Мира" не стоит переживать. В конце концов, именно в самом большом зале города идут все главные премьеры, поэтому залы там никогда не будут пусты. Неслучайно руководство "Киномира" осенью провело там косметический ремонт, обновив оборудование и экраны.
Кино без фудкорта
Кинотеатр "Родина", который открылся 5 ноября 1941 года в столице Алтайского края лентами "Ленин в 1918 году" и "Волочаевские дни", встретил свое закрытие "Кредом убийцы", пятыми "Елками" и "Викингом". Не самые лучшие фильмы, чтобы печально встретить свою смерть, но известно, что репертуар "Родины" отличался от других кинотеатров. Именно здесь показывали авторское и фестивальное кино из программы Каннского и Венецианского кинофестивалей. В разные годы в стенах "красного", "синего" и малого залов шли новые ленты Алексея Германа, Романа Полански, Ларса фон Триера, Квентина Тарантино, Пола Томаса Андерсона, Пак Чхан Ука и других постановщиков. Причем цены были довольно демократичными, а некоторые картины вообще демонстрировались на оригинальном языке с субтитрами.
Печально, но, как показала практика, это было интересно лишь немногим любителям кино. Остальные же предпочли масскульт и другие залы "Киномира". В закрытии "Родины" в Барнауле, прежде всего, вина самих нас, в отсутствии желания смотреть альтернативное кино. Например, в соседнем Новосибирске есть знаменитый кинотеатр "Победа", где всего в четырех залах одновременно показывают современные голливудские фильмы, классику мирового кино и хиты фестивалей. И всегда аншлаги. Всегда. Перед Новым годом в "Победе", например, показывали на большом экране трилогию "Властелин колец" Питера Джексона, а также лучшие картины финского мастера Аки Каурисмяки. На то и другое билеты были раскуплены моментально. Получается, что Барнаул даже в самом массовом из искусств не готов соответствовать статусу культурной столицы юго-запада Сибири. Печально, что с закрытием "Родины" возможность смотреть фестивальное кино у барнаульцев может исчезнуть полностью. Трудно представить, что сеансы "Молчания" Мартина Скорсезе, которое будет демонстрироваться исключительно на оригинальном языке, будут идти в ТРЦ "Арена" или "Огнях".
Планы на будущее
Для Барнаула кинотеатр "Родина" имеет не меньшую историческую ценность, чем какая-нибудь лестница в Нагорном парке. Впрочем, городским любителям кино и синефилам не удастся забрать себе на память кусочек здания, которое временно будет пустовать и жить без кинопросмотров. Ожидается, что в здание нынешнего кинотеатра "Родина" к декабрю 2018 года может переехать барнаульский планетарий. Известно, что в 2018 году здание бывшей Кресто-Воздвиженской церкви, где сейчас расположен планетарий, точно будет передано православной общине. А вот куда переедет сам планетарий – не было известно. Этот вариант, как уверяет руководство города и самого планетария, устраивает обе стороны. Якобы технические параметры позволят разместить там интерактивный музей астрономических и астрофизических явлений и Музей космонавтики имени Титова, а над административной частью кинотеатра вполне возможна установка обсерватории.
Все эти планы пока туманны. Как и то, что откроется в здании "Родины" после окончательного выселения "Киномира". В Барнауле уже были печальные случаи, когда некоторые старинные кинотеатры превращались в торговые площади или вовсе были снесены.
Отличную идею по поводу дальнейшей судьбы "Родины" выдвинул архитектор Александр Деринг, который приложил свою руку к реконструкции здания кинотеатра в 2005 году. По его словам, "Родина" строилась народным способом нашими дедами для нас.
"В нем прошли главные премьеры российского кинематографа, на его сцене побывали почти все звезды советского кино. В 2000-е сеть "Киномир" привела это здание в порядок, и мы должны быть благодарны этим бизнесменам за смелость и любовь к своему городу. Вложения были огромными. Но теперь нам нельзя допустить, чтобы он исчез как кинотеатр. Давайте попросим власти города и края взять его на баланс как важный культурный объект. Он, кстати, в собственности города и просто в долгосрочной аренде у "Киномира". Бизнес есть бизнес, и если он не приносит прибыль, то его нужно переформатировать в Киноцентр с функцией киномузея, возможно, филиала музея "Город", – написал Деринг.
Впрочем, идея идеей, а вот захочет ли зритель посещать этот условный городской музей кино и смотреть, например, там классику мирового кино — вопрос вопросов. Каждый, кто в последние дни возмущался тем, что "Киномир" закрывает "Родину", мог это легко исправить. Для этого и нужно было просто купить билетик в кино.
Комментарии
надоели со своей родиной уже, по 10 публикаций за день. одно и тоже!!!!
надоели со своей родиной уже, по 10 публикаций за день. одно и тоже!!!! действительно, вам же хоть кол на голове теши.
Такое ощущение, что вы просто нагнетаете истерию по "Родине"!
Блажь! Есть мир на конец для фестивального кино. Если речь в нежелании упускать коммерческую выгоду, так вина может быть Киномир-а, а не жителей, в нежелании заниматься благотворительностью?! Ценник там не малый. И я не о билетах на сеансы.
Мне нравилось туда ходить именно в кино, да не каждую неделю, раз в месяц. Но это на то что мне было интересно, Тихо там было. Даже в зале уютно и спокойно можно было погрузиться в кино.
центр вымирает совсем.
у собственника в самом центре появился пустой висяк и теперь он виноватого разыскать собрался? )) да никто не виноват, залы в последние года практически полупустые были. весь поток ушел в кинозалы в трц в жилмассивах.
Приучают общественность к тому, что кинотеатр придётся снести. Он повторит историю Первомайского и Пионера.
Окна Овертона в действии
это может концепция такая чтобы центральная часть города ближе к речному вокзалу пустой была?
Здравый! Очень не хотелось бы..очередной ТЦ "Вселенная"
Здравый! Очень не хотелось бы..очередной ТЦ "Вселенная"
там рядом куча пустых ТЦ стоит куда никто не ходит
Думается что дело не в футкортах. Почему умерли Старый базар и ТЦ Седьмой континент? Просто люди переехали в спальные районы и там создана вся необходимая инфраструктура. Какой дурак попрётся на рынок или в кино по пробкам через весь город, а в Центральном районе плотность населения в разы ниже чем в Индустриальном и Ленинском. И в основном люди в старых районах живут постарше, а многие представители этого поколения так и не привыкли к такому элементу американской культуры, как чавканье попкорном, и в кино совсем не ходят. Ну а тем трём человекам, кому нравится высоколобая шизофрения под названием авторское фестивальное кино, можно в складчину купить ЖК с большой диагональю или видеопроектор и наслаждаться.
Что греха таить, последний раз в родине был году в 2011, но тогда вечерами битком было.
А что с точкой стало? Говорят бизнес ланчи там были отменные.