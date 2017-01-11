Фото: altairegion22.ru

Известный российский шоумен Гарик Сукачев отправил благодарственное письмо губернатору Алтайского края Александру Карлину. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

В письме Сукачев благодарит главу региона за помощь в съемках художественно-документального проекта "Алтайская песня".

"Благодаря Вашему дружескому участию фильм об одной из самых красивых дорог мира – Чуйском тракте – увидят миллионы зрителей. В Алтайском крае съемки проходили на исторических и туристических объектах: город Бийск, город-курорт федерального значения Белокуриха, село Сростки, мараловодческое хозяйство "Каимское", туристический комплекс "Бирюзовая Катунь", – сказано в письме.

Как сообщается, сейчас идет монтаж фильма. Увидеть его можно будет уже в этом году.

Как ранее писало ИА "Амител" , 5 сентября прошлого года начались съемки документального фильма под рабочим названием "Алтайская песня". Это совместный проект Первого канала и Русского географического общества. Гарик Сукачев проехал на своем мотоцикле "Харли Дэвидсон" по самым живописным местам Чуйского тракта до самой границы с Монголией.