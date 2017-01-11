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Жительница Ставрополья похоронила двух своих сыновей 2014 и 2015 годов рождения в подвале своего дома после пожара, сообщает "Российская газета".

Известно, что тела детей были найдены 9 января. В доме жила женщина с тремя сыновьями. Помещение отапливалось самодельной печью, около которой на матрасе и спали дети. В конце декабря произошел пожар, и двое мальчиков задохнулись от угарного газа. Мать похоронила их в подвале дома и уехала со старшим сыном в Республику Дагестан.

По данному факту СУСК по региону возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".