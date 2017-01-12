Традиционный волонтерский проект "Стань Дедом Морозом" завершился накануне Нового года. Данное мероприятие на протяжении двух лет устраивает компания "Ростелеком".

В рамках проекта сотрудники "Ростелекома" исполняют желания детей, которые остались без попечения родителей. За несколько месяцев до новогодних праздников компания обратилась к педагогам в подшефные школы-интернаты в селах Завьялово и Павловск с просьбой узнать, о чем мечтают дети. Список ребят и их пожеланий был размещен на сайте, чтобы сотрудники самостоятельно могли выбрать, для кого они станут Дедом Морозом и исполнят мечту. Желания детей были разными – куклы, наборы для творчества, конструкторы Lego, машины, книги и раскраски, роботы. Подростки загадали косметику и украшения, флешки, mp3-плееры и другие гаджеты.

Участники проекта постарались подобрать максимально подходящий, персональный презент для каждого ребенка: уточняли любимые цвета и другие детали подарков, оформляли их в праздничные упаковки и писали личные письма с поздравлениями. Накануне Нового года 48 детей поверили в то, что мечты сбываются.

В рамках корпоративной благотворительной программы "Ростелеком" также закупил реабилитационное оборудование для краевого психоневрологического детского санатория. Это специальные устройства для развития навыков ортопедического характера и "говорящее" логопедическое зеркало.

Благотворительные инициативы и проекты – важная часть работы "Ростелекома" в сфере корпоративной социальной ответственности. В 2016 году Алтайский филиал направил на эти цели более полумиллиона рублей. Это помощь общественным организациям, школам, библиотекам и другим социальным учреждениям, а также физическим лицам.