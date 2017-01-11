Фото: pixabay.com

Операторы мобильной связи "Билайн" и МТС начали выдавать микрозаймы, пишет "Лайф".

Что касается "Билайна", то его клиенты могут получить займ от 3 до 15 тысяч рублей. Деньги отправляют как на счёт мобильного телефона, так и на банковскую карту. Микрозаймы на любые цели выдаются под 2% в день на срок от недели до 30 дней.

Что касается компании МТС, то пока это пилотный проект, но компания намерена его развивать. Уже весной этот проект запустится в более масштабной стадии.