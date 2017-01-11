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Тема создания нового полигона ТБО в Барнауле закрыта, заявил сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин, высказываясь о том, какой интерес горожане проявили к публичным слушаниям по проекту генплана краевой столицы.

"Особую озабоченность горожан вызывает тема определения места для полигона твердых бытовых отходов. Такая тревога не может не быть услышана. В связи с этим мною принято решение закрыть тему строительства нового полигона ТБО", – подчеркнул глава администрации.

В то же время он указал на то, что краевому центру все же необходима организация системы переработки отходов. "В будущем мы вернемся к этому вопросу на основе предложений самих горожан. Но определяться с местом размещения полигона сейчас мы не будем", – добавил Сергей Дугин.

Говоря же о том, насколько активными оказались горожане, желая принять участие в публичных слушаниях по генплану Барнаула, сити-менеджер отметил: "Благодарю барнаульцев за активность и неравнодушие к судьбе родного Барнаула! Призываю вносить свои предложения по развитию города!"

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По словам Сергея Дугина, ситуация при проведении слушаний 10 января в ДК "Центральный", когда на мероприятие пришли сотни граждан, показала, что и другие площадки могут не вместить всех желающих.

"В связи с этим принято решение перенести публичные слушания. Стоит задача в перспективе организовать слушания таким образом, чтобы все желающие высказались относительно стратегического для города документа. Кроме того, мы по-прежнему готовы предоставить максимальные возможности жителям города Барнаула для внесения предложений и замечаний по проекту генерального плана", – подчеркнул сити-менеджер.

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Напомним, первые публичные слушания по проекту генплана развития города до 2036 года, на которых барнаульцы высказали озабоченность относительно перспектив создания нового полигона ТБО в районе Змеиногорского тракта, были признаны несостоявшимися.

Затем были отменены слушания, назначенные на 11 января. Позже та же судьба постигла и мероприятия, запланированные на 12 и 13 января.