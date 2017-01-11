Среда, 11 Январь, 17:47

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,95
€ 63,54
Brent
$ 50,5
-8°
Обь
60см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год – 2017 Законы–2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Тема строительства нового полигона ТБО в Барнауле закрыта – Сергей Дугин

, ИА "Амител"
Глава администрации выразил благодарность горожанам за желание участвовать в обсуждении проекта генплана

Фото: eparhia.ru

Тема создания нового полигона ТБО в Барнауле закрыта, заявил сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин, высказываясь о том, какой интерес горожане проявили к публичным слушаниям по проекту генплана краевой столицы.

"Особую озабоченность горожан вызывает тема определения места для полигона твердых бытовых отходов. Такая тревога не может не быть услышана. В связи с этим мною принято решение закрыть тему строительства нового полигона ТБО", – подчеркнул глава администрации.

В то же время он указал на то, что краевому центру все же необходима организация системы переработки отходов. "В будущем мы вернемся к этому вопросу на основе предложений самих горожан. Но определяться с местом размещения полигона сейчас мы не будем", – добавил Сергей Дугин.

Говоря же о том, насколько активными оказались горожане, желая принять участие в публичных слушаниях по генплану Барнаула, сити-менеджер отметил: "Благодарю барнаульцев за активность и неравнодушие к судьбе родного Барнаула! Призываю вносить свои предложения по развитию города!"

Читайте также: Мэрия перенесла все публичные слушания по генеральному плану Барнаула

По словам Сергея Дугина, ситуация при проведении слушаний 10 января в ДК "Центральный", когда на мероприятие пришли сотни граждан, показала, что и другие площадки могут не вместить всех желающих.

"В связи с этим принято решение перенести публичные слушания. Стоит задача в перспективе организовать слушания таким образом, чтобы все желающие высказались относительно стратегического для города документа. Кроме того, мы по-прежнему готовы предоставить максимальные возможности жителям города Барнаула для внесения предложений и замечаний по проекту генерального плана", – подчеркнул сити-менеджер.

Читайте также: "Полигон ТБО нельзя размещать рядом с п. Лесной" – администрация города

Напомним, первые публичные слушания по проекту генплана развития города до 2036 года, на которых барнаульцы высказали озабоченность относительно перспектив создания нового полигона ТБО в районе Змеиногорского тракта, были признаны несостоявшимися.

Затем были отменены слушания, назначенные на 11 января. Позже та же судьба постигла и мероприятия, запланированные на 12 и 13 января.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

11.01.2017 17:20
- гость -

Молодец Серёга! Быть полигону ТБО в Фирсовой слободе!

0  0
11.01.2017 17:23
- гость -

Молодец Серёга! Быть полигону ТБО в Фирсовой слободе!

уряяяя!

0  0
11.01.2017 17:29
- гость -

Игра в горячую картошку в виде полигона ТБО началась! Лесной отбился. Кто на очереди? Нахаловка? Восточный? )))

0  0
11.01.2017 17:32
гость

Передел рынка мусорного под Дугина пошел ?

0  0
11.01.2017 17:35
гость

продолжение мысли Дугин поставил силовика с уголовным делом на ЭкоКомплекс ( Карла , бывшего мента которого за мошейничество в особо крупном резко прекратили преследовать ) , начали активно муссировать новый полигон . Кто заходит на рынок ? Под кого дележка то пошла , под Дугина ?

0  0
11.01.2017 17:36
гость

7 с лишним миллионов "потрачено на проектирование" - выкинуто на свалку ... Ужее можно Дугина за халатность судить спокойно , и растрату в особо крупных

0  0
11.01.2017 17:38
гость

123ru.net/barnaul/8082774/ уголовное дело нового "хозяина" мусорного мупа ...

0  0
11.01.2017 17:42
Ivan 123

Самое главное, то что сказано, воплотилось. Т.е. убрали с ген.плана эту "помойку" Это ведь стратегический план развития города Барнаула до 2036 года. А то время пройдет все уляжется и вроде план есть............ Вот уберут с этой "карты" города полигон ТБО, опубликуют новый ---- ОФИЦИАЛЬНО. Тогда и будет ПРАВДА А в целом народ услышан, мер молодец ------ плюсую!!!

0  0
11.01.2017 17:47
Ольга

Не только ТБО, но и завода мусоросжигательного,скотомогильников,вырубку леса под дорогу.Короче, генплан на мыло

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:32
Жириновский считает, что из гимна России нужно выбросить несколько куплетов 3
17:23
Что такое иордань и как ее правильно делать? 3
17:17
Тема строительства нового полигона ТБО в Барнауле закрыта – Сергей Дугин 8
17:05
Мария Захарова назвала количество дней, за которые Обама разрушит мир 5
16:49
Пугачева попросила не собирать за нее подписи, а жить радостно 5
16:32
Десять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Саратове 0
16:24
Мэрия собралась сделать из привокзальной площади визитную карточку Барнаула 10
16:13
Смета по реконструкции художественного музея обойдется в 6,34 млн рублей 6
16:09
Алтайская прокуратура назначила проверку по факту ДТП с участием автобусов 0
16:04
Семь машин пострадали после обрушения крыши ангара в Новосибирске 0
15:52
Правда ли, что у россиян за долги будут забирать единственное жилье? 33
15:43
Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о непогоде 0
15:35
20 млн рублей украли в новогодние праздники из "Булгарбанка" в Москве 0
15:23
Губернатор Донецкой области запретил своим подчиненным говорить по-русски 15
15:15
Работник Барнаульского молочного комбината получил деньги за ожоги 1
15:03
Спикер АКЗС назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула 5
14:50
Любовь, война и Моника Белуччи: о чем фильм "По млечному пути"? 0
14:35
Бешеная лошадь в Челябинске сбросила наездника и кинулась под троллейбус 7
14:24
Когда будет китайский Новый год в 2017-м и как его принято праздновать? 1
14:18
Мэрия перенесла все публичные слушания по генеральному плану Барнаула 18
14:07
Бийская полиция поймала женщину, оформлявшую кредиты на горожан через сеть 2
13:51
Мужчина толкнул своего друга во время ссоры под поезд метро в Петербурге 9
13:37
"День сибирского валенка" пройдет в Барнауле 14 января 5
13:21
Слушания по генплану перенесли в Барнауле после аншлага в ДК "Центральный" 10
13:14
Строительство "Галактики" в Барнауле хотят приостановить из-за обрушения 13
13:03
Игру Pokemon Go запретили в Китае 0
12:52
Двое барнаульцев получили срок за ограбление ломбарда 19
12:36
Барнаульцев пугают смертельно опасными мандаринами 15
12:23
Эпидемию гриппа и ОРВИ в Алтайском крае ожидают к концу января 0
12:16
Лей по полной: барнаульцы перед Новым годом не экономили воду 12
12:02
Обрушившийся "Ашан" в Барнауле был спроектирован с нарушениями – экспертиза 29
11:50
СКР арестовал имущество Улюкаева на 564 млн рублей 15
11:32
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем? 23
11:24
Власти Барнаула надеются на нового арендатора кинотеатра "Родина" 26
11:13
Россия и Китай не могут сравниться по влиянию с США – Обама 87
11:03
Мутко посоветовал NADO собирать мочу и не вмешиваться в политику 8
10:51
Движение на площади Сахарова в Барнауле планируют открыть к 16 января 4
10:42
Говори спасибо. Смотрим, как животные учат людей быть вежливыми 0
10:33
Столичный балет IVEX покажет барнаульцам невероятное танцевальное шоу 0
10:26
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" номинировали в 11 категориях на премию BAFTA 1
10:15
Андрей Геттих не попал в Минстрой Алтайского края 0
10:04
Родные погибших в терактах в Европе обвинили Twitter в пособничестве 2
09:49
Масло, молоко и морепродукты подорожали больше всего в 2016 году – Росстат 4
09:36
Вячеслав Франк: что известно о новом первом заме сити-менеджера Барнаула? 11
09:28
Пенсионер из Алтайского края перечислил мошенникам 19 тысяч рублей 3
09:14
Свидетелей ночного наезда на пешехода разыскивает полиция в Барнауле 7
09:09
Кадыров о Сталине: "Будь он вечно проклят!" 69
09:00
Детская питьевая вода: какую воду выбрать для своего ребенка 0
08:50
Новые страшные картинки появятся на пачках сигарет этой весной 16
08:33
СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России 11
08:16
Пять человек погибли в ДТП с машиной скорой помощи на Сахалине 0
08:00
"НТЦ Галэкс" подтвердил статус интегратора продуктов "МойОфис" 0
07:36
Как ты нам дорог: сколько будет стоить бензин в 2017 году? 36
07:04
Гипермаркет "Прораб" в Барнауле подешевел до 160 млн рублей. Фото 55
06:32
Прощание с "Родиной": что известно о старейшем кинотеатре Барнаула? 8
06:01
До свидания, сказка: на площади Сахарова начали демонтажные работы. Фото 32
05:06
Потепление до 0 градусов ожидают в Алтайском крае 11 января 0
01:03
Молния МакКуин вернулся в новом трейлере мультфильма "Тачки 3" 0
00:07
В последний раз на сцене: "Смысловые галлюцинации" дают прощальный концерт 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.