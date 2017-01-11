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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия имеет компромат на избранного президента США Дональда Трампа и его соперника на выборах Хиллари Клинтон. Об этом пишет "Российская газета".

Такое сообщение Песков назвал "полной чушью", "абсолютной уткой", "вымыслом", "фабрикацией" и "бульварным чтивом".

Пресс-секретарь подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности. Также Песков отметил, что Кремль не занимается сбором компромата.

Как ранее писало ИА "Амител" , СNN, ссылаясь на анонимных читателей, сообщало, что в руки вновь избранного президента США Дональда Трампа попала информация, что Россия якобы собрала на него компрометирующее досье. В этом досье якобы есть порочащая информация личного и финансового характера.