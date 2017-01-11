Фото: videopanki.ru
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с призывом признать Донецкую и Луганскую народные республики.
В ходе пленарного заседания Госдумы коммунист обратился к собравшимся со словами о том, что "хватит издеваться" над ДНР и ЛНР.
"Мы помогли детям прекрасного Донбасса. Мы только туда 58 конвоев отправили, 10 тысяч подарков. Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. Хватит издеваться над ними", – цитирует Зюганова РИА Новости.
Отметим, что в федеральном парламенте уже высказывались идеи о необходимости официального признания Россией данных территориальных образований.
Комментарии
Давайте сейчас примем решение в поддержку Донбасса и признаем эти республики. ++++++++++++++ Ну, раз сейчас не приняли , значит и бурных аплодисментов не было. * ещё один пиарщик ,прекрасно понимающий бесперспективность этой затеи ,уже и так все ждать устали когда Трамп санкции отменит , да и "моржевать"(закаляться) порядком надоело - кошелёк Резервного фонда стремительно пустеет. Но ЗЮ надо дополнительных- бонусом к прежним.