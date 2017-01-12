скриншот видео Ирины Талиповой/Vk.com

Прокуратура начала проверку уфимской поликлиники, где женщине пришлось ползти на четвереньках, чтобы попасть на прием к врачу, сообщает РИА Новости.

Пациентку с травмой ноги из регистратуры отправили в рентген-кабинет, который расположен на втором этаже медицинского учреждения. Из-за проблем с лифтом и отсутствия специальной лестницы ей пришлось добираться ползком. Происходящее сняли на мобильный телефон очевидцы. После того, как видео попало в интернет, этим фактом заинтересовались в прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что намерены дать оценку соблюдению законодательства об охране здоровья граждан, а также проверить исполнение руководством медучреждения обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования.

Прокуратура отмечает, что в регистратуре поликлиники пациентку должны были направить в другую больницу, но по каким-то причинам отправили на второй этаж. После Росздравнадзор также сообщил о том, что проведет свою проверку.