скриншот видео Ирины Талиповой/Vk.com
Прокуратура начала проверку уфимской поликлиники, где женщине пришлось ползти на четвереньках, чтобы попасть на прием к врачу, сообщает РИА Новости.
Пациентку с травмой ноги из регистратуры отправили в рентген-кабинет, который расположен на втором этаже медицинского учреждения. Из-за проблем с лифтом и отсутствия специальной лестницы ей пришлось добираться ползком. Происходящее сняли на мобильный телефон очевидцы. После того, как видео попало в интернет, этим фактом заинтересовались в прокуратуре.
В ведомстве сообщили, что намерены дать оценку соблюдению законодательства об охране здоровья граждан, а также проверить исполнение руководством медучреждения обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования.
Прокуратура отмечает, что в регистратуре поликлиники пациентку должны были направить в другую больницу, но по каким-то причинам отправили на второй этаж. После Росздравнадзор также сообщил о том, что проведет свою проверку.
Комментарии
Младший мед персонал сократили - программа модернизации же. Врачам добавили отчетности и "12 минут на пациента" - программа оптимизации же. На ремонт лифта и организацию пандусов у учреждения денег нет - одноканальное финасирование же.
И "кто виноват?", ах этот вечный вопрос.
"Прокуратура отмечает, что в регистратуре поликлиники пациентку должны были направить в другую больницу, но по каким-то причинам отправили на второй этаж."
А в другую больницу-то она бы доползла что-ли? там под горку типа?
шедевр
проблема обозначена верно, забавно то, что решения проблемы никто не предлагает. выпишут пару предписаний, максимум уволят, но все останется как есть.
А где ее родные? Посему их нет? Конечно, лучше на мобилу снимать и мимо пойти. А потом в итоге врачи крайние.