Фильм "Мстители: Война бесконечности" будет стоить около 500 миллионов долларов, что позволит ему стать самой дорогой картиной за всю историю кино. Предыдущий рекорд принадлежал пятой части "Пиратов Карибского моря" Гора Вербински. Ее производство обошлось в 350 миллионов.

Отметим, что съемки "Мстителей 3" начнутся в феврале 2017 года в Шотландии, и это будет самый масштабный проект, который когда-либо создавали на территории Великобритании. В общей сложности съемочная группа составит около двух тысяч человек. В новых "Мстителях" зрители увидят старых героев вселенной Marvel, таких как Халк, Железный человек, Капитан Америки, Человек-паук, и новых – Стражи Галактики, Капитан Марвел, Человек-муравей, Черная пантера и Доктор Стрэндж.

Премьера картины намечена на май 2018 года. В 2019 году выйдет четвертый фильм "Мстители", название которого пока неизвестно. За постановку обеих частей отвечают братья Руссо. Именно они сделали два последних фильма о Капитане Америке.



