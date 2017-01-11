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Премьер-министра Италии Паоло Джентиллони прооперировали после того, как он вернулся из Парижа, где находился с рабочим визитом, пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщается, премьер приехал в Италию в среду, 11 января. Его госпитализировали в одну из лучших столичных больниц Gemelli и провели операцию по агиопластике – восстановлению суженных или закупоренных периферических сосудов.

Сейчас Джентиллони чувствует себя хорошо. Во Франции он участвовал в переговорах с президентом Олландом.