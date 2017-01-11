Фото: angi.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции, которые инициировали американские сенаторы, могут нанести ущерб не только отношениям страны с Россией, но и навредить глобальной экономике. Об этом пишет газета "Известия".

Также Песков отметил, что этот шаг может навредить и России. Между тем представитель Кремля подчеркнул, что экономика России и ее энергосектор за последние два года доказали, что "достаточно уверенно стоят на ногах".

Кроме этого, пресс-секретарь выразил надежду, что в Америке смогут "более трезво взглянуть на ситуацию".