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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае в четверг, 12 января, снегопады, метели и гололед.

В южных районах, как ранее предупредили в ГУ МЧС, будет наиболее неблагоприятная погода, ожидаются снежные заносы.

Температура днем -10…-15 градусов, местами в южных районах -4…-9 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, по югу порывы до 15-20 метров в секунду.

В Барнауле временами снег, метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -10…-12 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду.