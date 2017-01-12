Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Весенний паводок на Алтае в 2017 году может быть очень сложным из-за обильных снегопадов этой зимой. Прогнозы относительно развития ситуации были представлены на аппаратном совещании под председательством главы Республики Алтай Александра Бердникова.

В частности, руководитель региона отметил: "Снежный покров в разы превышает среднегодовые показатели, особенно по верховьям рек Кокса, Катунь, в Чойском районе, что, естественно, вызывает серьезные опасения, связанные с таянием снега. Ситуация под контролем, также будут произведены расчеты по необходимым ресурсам для предварительной отсыпки русел рек".

Участники совещания заявили о необходимости уже сейчас определить зоны риска, произвести расчет сил и средств, подготовить заявки по потребности в дополнительных ресурсах, медикаментах, продуктах питания.

Начальник горно-алтайского Гидрометцентра Валентин Декенов прямо заявил, что ситуация с паводком будет сложной.

Вспоминая разрушительное наводнение 2014 года, было заявлено, что с учетом тех событий МЧС прогнозирует возможное подтопление 97 населенных пунктов, где проживает более 30 тысяч жителей.

В республике в зону может попасть около 500 участков дорог, более 200 мостов, 1200 опор ЛЭП, 30 линий связи.

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Необходимо иметь в виду, что от паводковой обстановки в Республике Алтай напрямую зависит ситуация и в Алтайском крае. Напомним, что паводок 2014 года, отметившийся большими разрушениями в Горном Алтае, не пощадил и соседний край.

В 2016 году весенне-летний период прошел достаточно спокойно. Отметим и то, что для двух Алтаев наиболее опасной является вторая волна паводка, выпадающая на самый конец весны – начало лета. Первая волна паводка приходится на начало – середину апреля.