Плата за отопление – одну из самых дорогих сегодня коммунальных услуг – считается по строгой, утвержденной схеме. Имеет значение и тариф, который утверждается официально, и объем потребленного домом тепла. Однако если на тариф повлиять мы не можем, то установить сберегающее оборудование вполне возможно и, в конце концов, выгодно.
Читайте также: Почему в ноябре в квитанциях барнаульцев резко подорожало тепло?
Из чего складывается плата за отопление, смотрите в совместной инфографике портала Amic.ru и администрации города Барнаула. Для увеличения картинки нажмите на нее.
Комментарии
Из просто "хочу много" складывается
У матушки в деревне 10 ка на отопление на зиму 72 м кв уходит, индивидуальный контур. У нас без малого 3 в месяц, около 15 за год, площадь сопоставима. Как коллективное отопление может быть дороже индивидуального?
вот объясните мне предельный индекс роста 15, 7% для каждой строки в квитанции коммунальных платежей или на всю сумму?????
А писали ранее вроде что в крае не больше 5% комуналка вздорожает, а тут только отопление на 17% должно вырасти....
12.01.2017 10:18 - гость - газовое отопление с котлом внутри дома не приводит к теплопотерям. в городах вы отапливаете еще лестничные площадки, можете добавить их площадь к своим метрам
12.01.2017 10:33 - гость - Там и там уголь.
Я не один же за отопление лестницы плачу. Просто неуемный аппетит поставщика услуг
В Союзе оплачивали только коммуналку и то частично. Сейчас ещё оплачиваем неадекватные зарплаты топов и прибыли хозяев компаний.