Плата за отопление – одну из самых дорогих сегодня коммунальных услуг – считается по строгой, утвержденной схеме. Имеет значение и тариф, который утверждается официально, и объем потребленного домом тепла. Однако если на тариф повлиять мы не можем, то установить сберегающее оборудование вполне возможно и, в конце концов, выгодно.

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Из чего складывается плата за отопление, смотрите в совместной инфографике портала Amic.ru и администрации города Барнаула. Для увеличения картинки нажмите на нее.