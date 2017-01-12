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Трамп заявил, что "кнопки перезагрузки" в отношениях с Россией нет

, ИА "Амител"
По словам избранного президента США, все страны будут уважать Америку намного больше, чем при предыдущих администрациях

Фото: pravda-tv.ru

Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что "кнопки перезагрузки" в отношениях с РФ нет: они либо наладятся, либо нет. Об этом сообщает  ТАСС.

"Кнопки перезагрузки (в отношениях с РФ – ред.) нет, либо мы поладим, либо нет", – цитирует республиканца агентство. При этом Трамп выразил надежду, что страны поладят, однако не исключил противоположного варианта. В то же время он подчеркнул, что "Россия, Китай, Япония, Мексика, все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях".

Упоминая хакерские атаки, Трамп отметил, что Штаты "выработают какие-то подходы к этой проблеме". Он добавил, что дело "не только в России, есть еще и Китай". В качестве примера он привел то, что Китай, предположительно, взломал 22 миллиона аккаунтов. Проблемой Трамп назвал отсутствие защиты от данного вторжения.

Во время предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что предпринятая его соперницей в ходе борьбы за пост президента США Хиллари Клинтон попытка перезагрузить отношения между Америкой и Россией потерпела крах. Трамп подчеркивал, что из-за допущенных Клинтон и администрацией Барака Обамы ошибок связи между двумя странами лишь ухудшились.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.01.2017 08:25
Kim Vlad Pu

Что и требовалось доказать

0  4
12.01.2017 08:36
Сталинский Сокол

Тех кого интересует современное положение в Мире и в России в ближайшем будущем, рекомендую ролик с названием: 2017-год больших потрясений часть 2. Отвечает Сивков Константин Валентинович. В этом докладе открывается то, о чем я уже на протяжении многих лет говорил о бездарности действующей власти.

0  0
12.01.2017 08:37
An Vlad

Депутатам госдуры устроившими попойку по поводу победы мистера Трампа нужно срочно срыгнуть выпитое или съесть свои мандаты.

0  1
12.01.2017 08:40
Kim Vlad Pu

Ан Влад, до сих пор не верится, что эти клоуны стоя аплодировали. Как при мелодиях Гимна РФ

0  3
12.01.2017 08:44
An Vlad

Да не дума, а позорище.

0  1
12.01.2017 08:46
ви

Еще ничего даже близко не случилось но пораженцы либерасты уже предлагают сдаться. ))

1  0
12.01.2017 08:46
An Vlad

Теперь в отместку Трампу нужно срочно ввести акцизы на колбасу и установить налог на ботинки.

0  1
12.01.2017 08:46
МариНочка

Мы все таки люди, и надеемся на лучшее! Так что не стоит никого ругать!

0  0
12.01.2017 08:54
Дональд Т.

An Vlad и Kim Vlad Pu, я помню вашу риторику в предвыборной гонке, вы на карандаше.

0  0
12.01.2017 08:56
- гость -

просто на управлении внешней экономики, нашей страны стоят бездарные личности. Мы блин реально уже почти со всеми в контрах.

0  0
12.01.2017 08:59
- гость -

An Vlad

Непонятно что тебя так подкинуло с твоим новым близким другом Трамп вообщем-то не сказал ничего нового про отношения США и России.

0  0
12.01.2017 09:00
Ru.банок

Кимушка,почитай выступление Трама полностью,а не заголовок новости,хе,хе,хе!

0  0
12.01.2017 09:06
Белые росы

Анна Владимировна,расслабтесь,сходи лучше передачку другану своёму на букву Д оттащи! В тюряге,ему глубоко по...,с акцизами он колбасу будет жрать али нет,хе,хе,хе!

0  0
12.01.2017 09:17
An Vlad

Ru.банок 12 января 2017 г. 09:00 Белые росы 12 января 2017 г. 09:06 Пишет один маргинал - спецефическое хе,хе,хе!

0  0
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