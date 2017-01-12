Фото: pravda-tv.ru
Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что "кнопки перезагрузки" в отношениях с РФ нет: они либо наладятся, либо нет. Об этом сообщает ТАСС.
"Кнопки перезагрузки (в отношениях с РФ – ред.) нет, либо мы поладим, либо нет", – цитирует республиканца агентство. При этом Трамп выразил надежду, что страны поладят, однако не исключил противоположного варианта. В то же время он подчеркнул, что "Россия, Китай, Япония, Мексика, все страны будут уважать нас гораздо больше, чем при предыдущих администрациях".
Упоминая хакерские атаки, Трамп отметил, что Штаты "выработают какие-то подходы к этой проблеме". Он добавил, что дело "не только в России, есть еще и Китай". В качестве примера он привел то, что Китай, предположительно, взломал 22 миллиона аккаунтов. Проблемой Трамп назвал отсутствие защиты от данного вторжения.
Во время предвыборной кампании Трамп не раз заявлял, что предпринятая его соперницей в ходе борьбы за пост президента США Хиллари Клинтон попытка перезагрузить отношения между Америкой и Россией потерпела крах. Трамп подчеркивал, что из-за допущенных Клинтон и администрацией Барака Обамы ошибок связи между двумя странами лишь ухудшились.
Комментарии
Что и требовалось доказать
Тех кого интересует современное положение в Мире и в России в ближайшем будущем, рекомендую ролик с названием: 2017-год больших потрясений часть 2. Отвечает Сивков Константин Валентинович. В этом докладе открывается то, о чем я уже на протяжении многих лет говорил о бездарности действующей власти.
Депутатам госдуры устроившими попойку по поводу победы мистера Трампа нужно срочно срыгнуть выпитое или съесть свои мандаты.
Ан Влад, до сих пор не верится, что эти клоуны стоя аплодировали. Как при мелодиях Гимна РФ
Да не дума, а позорище.
Еще ничего даже близко не случилось но пораженцы либерасты уже предлагают сдаться. ))
Теперь в отместку Трампу нужно срочно ввести акцизы на колбасу и установить налог на ботинки.
Мы все таки люди, и надеемся на лучшее! Так что не стоит никого ругать!
An Vlad и Kim Vlad Pu, я помню вашу риторику в предвыборной гонке, вы на карандаше.
просто на управлении внешней экономики, нашей страны стоят бездарные личности. Мы блин реально уже почти со всеми в контрах.
An Vlad
Непонятно что тебя так подкинуло с твоим новым близким другом Трамп вообщем-то не сказал ничего нового про отношения США и России.
Кимушка,почитай выступление Трама полностью,а не заголовок новости,хе,хе,хе!
Анна Владимировна,расслабтесь,сходи лучше передачку другану своёму на букву Д оттащи! В тюряге,ему глубоко по...,с акцизами он колбасу будет жрать али нет,хе,хе,хе!
Ru.банок 12 января 2017 г. 09:00 Белые росы 12 января 2017 г. 09:06 Пишет один маргинал - спецефическое хе,хе,хе!