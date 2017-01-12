Фото: klaq.com

Барнаульцев утром в четверг, 12 января, ждут семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Заторы наблюдаются на пересечении улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, перекрестке улиц Малахова – Власихинская, а также на пересечении проспекта Космонавтов и проспекта Строителей.

Кроме этого, пробки образовались на улице Северо-Западной, Матросова, Советской Армии и отрезке Павловского тракта.

На вышеуказанных участках скорость движения не превышает 5-10 километров в час.