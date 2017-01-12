Фото: vk.com/barneos22
Столкновение автомобиля такси и ВАЗа произошло ночью 12 января в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Тимуровская – Титова. Есть пострадавшие вроде, "скорая" на месте", – сказано в сообщении.
На фото с места событий видно, что столкновение было весьма серьезным.
Комментарии
Опять такси "город". Не удивительно, горожане гоняют как потерпевшие. Или опять бухой водила в такси город, что тоже не удивительно.
видно, что в ВАЗе ехал новичок. такой не проскочит!