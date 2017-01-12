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Свыше 100 российских туристов на протяжении нескольких часов не могли вылететь из Таиланда в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

По ее словам, речь идет о туристах туроператоров "Корал" и "Пегас" – всего свыше 100 человек. Подчеркивается, что рейс задержался более чем на три часа.

РБК добавляет, что сотню россиян ждали другие пассажиры, и в итоге в аэропорту застряли порядка 300 человек. Также издание отмечает, что задерживающийся рейс назначили на 22:00 мск среды, 11 января.

По словам представителя Coral Travel и одного из туристов, проблема возникла из-за того, что авиационные правила Таиланда позволяют покинуть страну лишь в том случае, если оба рейса – туда и обратно – совпадают по типу. Они должны быть или только регулярными, или только чартерными. Однако некоторые пассажиры прилетели в один конец на чартерном рейсе, а в другой собирались лететь на регулярном. Но служащие аэропорта отказывались регистрировать их на рейс.