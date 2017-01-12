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Пенсии в России собираются проиндексировать в феврале и апреле

, ИА "Амител"
Министр труда Максим Топилин заявил, что ресурсы на обеспечение социальных обязательств имеются

Фото: ars-news.ru

Пенсии в России в 2017 году планируется проиндексировать в феврале и апреле до показателя 5,8%, сообщает "Российская газета".

Как заявил глава Минтруда Максим Топилин, у государства имеются все необходимые ресурсы для исполнения социальных обязательств.

"С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Вчера Росстат опубликовал индекс потребительских цен за прошедший 2016 год. Это 5,4 процента. С 1 февраля на 5,4 процента будут проиндексированы все страховые пенсии", – сказал министр.

Кроме того, в апреле предусмотрена вторая индексация, которая будет существенно меньше первой. Тем не менее с ее учетом общая цифра составит 5,8%.

Также с февраля в России планируется увеличить на 5,4% детские, инвалидные пособия, а также выплаты ветеранам войны.


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Комментарии

12.01.2017 10:09
гость

А работающим за минималку пенсионерам тоже??? Вразумительно ответьте, пожалуйста, да или...?

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12.01.2017 10:25
гость-пенсионер

и не ждите, работающие - богатые

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12.01.2017 10:36
Гостья

гость 12 января 2017 г. 10:09

Для работающих пенсионеров индексация пенсии не предусмотрена с 2016 года. От размера з/платы работающего пенсионера это никак не зависит, хоть минималка, хоть сто тысяч.

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