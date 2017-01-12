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Пенсии в России в 2017 году планируется проиндексировать в феврале и апреле до показателя 5,8%, сообщает "Российская газета".

Как заявил глава Минтруда Максим Топилин, у государства имеются все необходимые ресурсы для исполнения социальных обязательств.

"С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции. Вчера Росстат опубликовал индекс потребительских цен за прошедший 2016 год. Это 5,4 процента. С 1 февраля на 5,4 процента будут проиндексированы все страховые пенсии", – сказал министр.

Кроме того, в апреле предусмотрена вторая индексация, которая будет существенно меньше первой. Тем не менее с ее учетом общая цифра составит 5,8%.

Также с февраля в России планируется увеличить на 5,4% детские, инвалидные пособия, а также выплаты ветеранам войны.