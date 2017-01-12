Фото: afisha.ngs.ru

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон во время выступления на премьере оперы "Рождество" в Новосибирске назвал балет Петра Чайковского "Щелкунчик" оккультной постановкой, пишет "НГС. Новости". В своей речи он противопоставил оперу и балет. Тихон отметил, что цель создания "Рождества" – сделать такую постановку, которую можно было бы показывать ежегодно в Святки, в день Рождества Христова или в Новый год.

"Потому что „Щелкунчик“ — он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова", — цитирует его издание. Также он добавил, что сейчас россияне живут во время, когда православные традиции возвращаются в их жизнь.

Портал отмечает, что композитором "Рождества" является жена новосибирского священника РПЦ Ираида Сальникова. По ее словам, в основу либретто оперы лег евангельский сюжет о Рождестве, а хор во время постановки исполняет произведения на стихи русских поэтов.

Сейчас балет "Щелкунчик" идет в Новосибирском театре оперы и балета.