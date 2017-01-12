Фото: afisha.ngs.ru
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон во время выступления на премьере оперы "Рождество" в Новосибирске назвал балет Петра Чайковского "Щелкунчик" оккультной постановкой, пишет "НГС. Новости". В своей речи он противопоставил оперу и балет. Тихон отметил, что цель создания "Рождества" – сделать такую постановку, которую можно было бы показывать ежегодно в Святки, в день Рождества Христова или в Новый год.
"Потому что „Щелкунчик“ — он, считается, что принц-оборотень, такая оккультная постановка, поэтому если уж говорить о наших традициях, то хотелось бы, чтоб праздник отражал суть Рождества Христова", — цитирует его издание. Также он добавил, что сейчас россияне живут во время, когда православные традиции возвращаются в их жизнь.
Портал отмечает, что композитором "Рождества" является жена новосибирского священника РПЦ Ираида Сальникова. По ее словам, в основу либретто оперы лег евангельский сюжет о Рождестве, а хор во время постановки исполняет произведения на стихи русских поэтов.
Сейчас балет "Щелкунчик" идет в Новосибирском театре оперы и балета.
Комментарии
а разве Тихон не оккультный служитель? Одну сказку другой противопоставил
У них в каждом храме оккультные постановки по пять раз на день.
Думаю, он разбирается в том, о чём говорит
Тихон , вы бы свою библию почитали на досуге и задумались наконец, что из написанного там священно, а в искусство не лезли бы. Хапнули в Питере Исаакиевский собор в собственность и радуйтесь.
Чайковский у них, оказывается, оккультист и чернокнижник. Вот идиоты...
Ну у Тихона есть консультант - Кирилл. Он много чего наговорил за последнее время.
Все что противно богу, противно и любому здравомыслящему человеку.
ви, ну так свяжитесь с богом своим, спросите, что ему противно. А то что-то он сам свое мнение озвучить не хочет.