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Власти Алтайского края и "Лента" продолжают судиться из-за земли

, ИА "Амител"
Представители регионального правительства направили в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа кассационную жалобу

Фото: new-retail.ru

История с судебными тяжбами между ритейлером "Лента" и властями Алтайского края по делу об изъятии у частной компании земельного участка продолжается — региональное Минимущества направило в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа кассационную жалобу, передает "Интерфакс".

Пока что дата первого заседания не назначена. Отметим, что Минимущества пытается оспорить постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда, который ранее отказался признавать ничтожной сделку между региональным ведомством и "Лентой" по покупке ритейлером земельного участка в Барнауле площадью 12,8 гектара.

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Первоначально власти обратились в суд, настаивая на том, чтобы в собственность края вернули основную часть данного участка, которая не используется. Апелляционный арбитраж посчитал неверным принятое ранее решение о том, что "Лента" не имела права на приобретение в собственность всей земли в 12,8 гектара.

Власти региона, в свою очередь, вновь хотят добиться пересмотра решения.


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Комментарии

12.01.2017 10:20
- гость -

Кто то за хороший обещаный откат продал, а откат не получил. Теперь бодаются)))

0  0
12.01.2017 10:24
- гость -

Да отдайте им "Галактику".

0  0
12.01.2017 10:35
- гость -

иностранному капиталу негоже продавать наши земли.

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