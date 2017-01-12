Фото: zn.ua

Администрация Соединенных Штатов не собирается признавать вхождение Крыма в состав Российской Федерации, если только с этим не согласится украинский народ. Об этом в среду, 11 января, заявил кандидат на пост американского госсекретаря Рекс Тиллерсон, пишет "Интерфакс".

"Нет, единственный путь, когда мы сможем признать это, если будет существовать более широкое соглашение, которое удовлетворит и украинский народ", – цитирует агентство его ответ на соответствующий вопрос на слушаниях в сенате. Тиллерсон подчеркнул, что без этого администрация Штатов никогда не признает воссоединение Крыма с РФ.

Кроме этого, Тиллерсон утвердительно ответил на прямой вопрос о том, считает ли он "незаконной оккупацией" Крыма и его "аннексией" воссоединение полуострова с Российской Федерацией, добавляет ТАСС.