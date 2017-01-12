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Тиллерсон назвал условия, при которых США признают Крым российским

, ИА "Амител"
По словам кандидата в госсекретари США, это возможно лишь при существовании соглашения, которое удовлетворит народ Украины

Фото: zn.ua

Администрация Соединенных Штатов не собирается признавать вхождение Крыма в состав Российской Федерации, если только с этим не согласится украинский народ. Об этом в среду, 11 января, заявил кандидат на пост американского госсекретаря Рекс Тиллерсон, пишет "Интерфакс".

"Нет, единственный путь, когда мы сможем признать это, если будет существовать более широкое соглашение, которое удовлетворит и украинский народ", – цитирует агентство его ответ на соответствующий вопрос на слушаниях в сенате. Тиллерсон подчеркнул, что без этого администрация Штатов никогда не признает воссоединение Крыма с РФ.

Кроме этого, Тиллерсон утвердительно ответил на прямой вопрос о том, считает ли он "незаконной оккупацией" Крыма и его "аннексией" воссоединение полуострова с Российской Федерацией, добавляет ТАСС.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.01.2017 10:30
ви

Обождем. Советский союз десять лет не признавали пока не приперло))

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12.01.2017 10:32
CALIBR

Если за это именно хлопали наши Депутаты в Гос.Думе , то навевает нехорошие мысли об их лояльности России.

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12.01.2017 10:46
в

Никто не ждал от америки нового курса, отличающегося большей разумностью, даже с победой Трампа. Просто радовались что не чокнутая бабка, способная развязать войну, победила. Калибр провокатор, старик, видящий одни проблемы и гадости.

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