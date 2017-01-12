Дугин о закрытии темы строительства нового полигона ТБО
11 января 2017 года.
"Такая тревога не может не быть услышана. В связи с этим мною принято решение закрыть тему строительства нового полигона ТБО. При этом в перспективе городу необходима все же организация системы переработки отходов. В будущем мы вернемся к этому вопросу на основе предложений самих горожан".
Комментарии
т.е так и будут валить в пойму Оби....
Только по делу . Дугин начал захват рынка мусора . Помтавил на самый богатый муп Виктора Карла . Бывшего силовика с уголовным прошлым . Хотели сделать полигон частным видимо . Мусор уже начали выводить из мупа под частника . Посмотрим что дальше будет ...
Мэр Томска Иван Кляйн объяснил более чем 16 тысяч подписей, появившихся с 3 января под интернет-петицией за его отставку на онлайн-платформе Change.org, результатом накрутки ботов из Госдепартамента США, которому, по его информации, принадлежит сайт. Об этом томский градоначальник заявил в комментарии местному агентству новостей ТВ2. Горожане, подписавшие петицию, недовольны плохой уборкой снега и реформой маршрутных сетей, из-за которой в городе возник коллапс пассажироперевозок.