Пояснение

"Такая тревога не может не быть услышана. В связи с этим мною принято решение закрыть тему строительства нового полигона ТБО. При этом в перспективе городу необходима все же организация системы переработки отходов. В будущем мы вернемся к этому вопросу на основе предложений самих горожан".