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Возможность увеличения рабочего времени для курильщиков, которая оговаривается в недавно представленной антитабачной концепции Минздрава, способна затронуть подавляющее число компаний Барнаула.

Дело в том, что, по информации сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, курильщики есть в 91% барнаульских организаций.

Отмечается, что чаще всего положительно на вопрос об употреблении табака отвечали представители таких категорий, как "автомобильный бизнес", "рабочий персонал" и "производство".

"Если посмотреть по доле курильщиков в отделах, то только в 26% компаний курят больше половины сотрудников. При этом наименьшая доля курящих (от 0% до 25%), согласно ответам респондентов, наблюдается в образовательных учреждениях, а также в энергетической отрасли", – говорится в исследовании HeadHunter.

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Несмотря на антитабачную политику последних лет, большинство участников опроса, а это 65%, заявили, что число курильщиков среди сотрудников организации за последний год не изменилось.

О том, что количество людей, страдающих вредной привычкой, уменьшилось, заявило 19% опрошенных. 4% сообщили, что курящих стало больше.

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Отметим, что опрос проводился Службой исследований HeadHunter 20–31 октября 2016 года среди 412 сотрудников компаний.