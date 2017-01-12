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Антитабачные "репрессии" могут затронуть почти все фирмы Барнаула – опрос

, ИА "Амител"
Исследование показало, что курильщики есть в 91% организаций краевой столицы

Фото: voicetv.co.th

Возможность увеличения рабочего времени для курильщиков, которая оговаривается в недавно представленной антитабачной концепции Минздрава, способна затронуть подавляющее число компаний Барнаула.

Дело в том, что, по информации сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, курильщики есть в 91% барнаульских организаций.

Отмечается, что чаще всего положительно на вопрос об употреблении табака отвечали представители таких категорий, как "автомобильный бизнес", "рабочий персонал" и "производство".

"Если посмотреть по доле курильщиков в отделах, то только в 26% компаний курят больше половины сотрудников. При этом наименьшая доля курящих (от 0% до 25%), согласно ответам респондентов, наблюдается в образовательных учреждениях, а также в энергетической отрасли", – говорится в исследовании HeadHunter.

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Несмотря на антитабачную политику последних лет, большинство участников опроса, а это 65%, заявили, что число курильщиков среди сотрудников организации за последний год не изменилось.

О том, что количество людей, страдающих вредной привычкой, уменьшилось, заявило 19% опрошенных. 4% сообщили, что курящих стало больше.

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Отметим, что опрос проводился Службой исследований HeadHunter 20–31 октября 2016 года среди 412 сотрудников компаний.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.01.2017 11:38
Егор

Правильное решение, тем кто в туалет ходит в рабочее время, тоже надо увеличить продолжительность рабочего дня. (Про эту категорию незаслуженно забыли)

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12.01.2017 11:48
- гость -

Ну вот не надо только утрировать . Нужда похода в туалет есть естественный процесс организма, а не своевременное опорожнение может навредить здоровью. А вот в сосании этой дымовой погани нет ни какой жизненной необходимости. Ещё не кто не умер без сигарет.

0  0
12.01.2017 12:00
- гость -

12.01.2017 11:48 - гость - А теперь придумайте механизм продления рабочего дня. На основании мнения работодателя, показаний других сотрудников или как? Или будут работника заставлять подписывать буняжку, в которой он сам напишет, что курит?))) Или просто до кучи продлят всем? Опять же - ТК никто не отменял, продолжительность рабочего дня в сумме не может превышать определенного кол-ва часов, будем прописывать перерывы по 10 мин. десять раз в день, и потом контролировать их соблюдение?)))

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12.01.2017 12:10
- гость -

Чушь собачья. У такого начальника никто не будет работать. Придут взамен некурящие студенты, которые инструмент видели только по интернету.

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