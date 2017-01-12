Фото: detaykibris.com
Прощальная запись действующего американского президента Барака Обамы стала самой популярной за всю историю существования его аккаунта в Twitter. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные интернет-портала CNET.
В сообщении глава государства поблагодарил американцев за все и попросил их о следующем: "Верить не только в мои способности создавать перемены, но и в ваши собственные". Обама разместил запись в среду, 11 января, однако за это время ее процитировали уже свыше 700 тысяч пользователей сети микроблогов, а более 1,4 миллиона поставили под твитом "лайк".
Ранее самыми популярными были записи Обамы о создании аккаунта в Twitter в июне 2013 года, а также о легализации однополых браков в июне 2015 года и о планах по снижению стоимости высшего образования в Соединенных Штатах в июле того же года.
Напомним, что 20 января состоится инаугурация избранного американского президента Дональда Трампа. При этом действующий аккаунт Обамы в сети микроблогов тоже перейдет к новому главе государства.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.— President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.
Комментарии
Обычные слова, которые слышим постоянно от других, даже можно сказать и круче, и умнее, но...это же сказал Обама!!...
все так рады что он сваливают
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Скатертью дорога, г-н Барак. Лезь обратно на пальму, с которой слез.