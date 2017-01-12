Фото: vse42.ru
Следов теракта на борту самолета Минобороны Ту-154, рухнувшего в Черное море, не обнаружено, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свой источник.
Издание отмечает, что исключить версию взрыва следствию позволили взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков. В этой связи эксперты сосредоточились на версии возможной ошибки экипажа.
"Предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы", – говорится в сообщении.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, катастрофа с Ту-154 Минобороны, следовавшим в Сирию, произошла утром 25 декабря. Самолет упал в акваторию Черного моря. На борту авиасудна находились 92 человека, включая 64 артистов ансамбля Александрова, девять журналистов и главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.
Комментарии
Причина гибели Ту-154 Минобороны РФ и число погибших останется государственной тайной.
Только особоодарённые конспирологи ,приближённые к Эдичке Лимонову бредом своих мыслей , могли думать о подобном.
Следов теракта на борту самолета Минобороны Ту-154, рухнувшего в Черное море, не обнаружено, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свой источник.
а источник из "Комсомольской правды" придерживается иного мнения... http://www.kp.ru/daily/26628/3647135/
Специалисты завершили взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря сразу после вылета из Сочи. Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружено. Экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ было поручено в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты. Кроме того, как взрывотехникам, так и судебным медикам, пришлось искать и сами осколки, которые в случае взрыва могли остаться внутри салона и в телах пассажиров.
В итоге, однако, ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили. Таким образом, отработав и исключив террористическую версию, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем.
По данным очевидцев, самолет не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был «неестественно задран». Эта картина происшедшего, по данным специалистов, свидетельствует о том, что машина была по какой-то причине выведена экипажем на закритические углы атаки и в этом положении никак не могла набрать высоту.
Я могу признать ошибку, сначала был уверен в теракте. Сейчас все стало понятно. Но хорошего все равно мало, идёт перетруд летного экипажа , усталость на ночных рейсах.
Грантштейн 12 января 2017 г. 11:27
Хватит чепуху писать. Очевидцы в море что ли сидели? Видел один военный на катере и то издалека.
- гость - 12 января 2017 г. 11:32 Ты кто такой мне советы давать? Ты можешь опровергнуть мою инфу? Попробуй. Я посмотрю на твою попытку.
Грантштейн 12 января 2017 г. 11:37
Ты вначале докажи свою инфу, только не Лайфомньюсом, а из официальных источников
Массаж,твоё место в очиреди ольгинских троллей,занимай место,свидомый!
Ким,номонекюренные пальчики не стёр?
Возможны и "невзрывные" диверсии:
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Друзья! А теперь представим следующее. Кто хоть немного знаком с аэродинамикой. Самолет взлетает. Лично я бы сказал не полностью загружен для этого типа ВС. При взлете самолет имеет определенный угол тангажа. Ну допустим 10-15градусов. При определенной набранной скорости и высоте убираются закрылки. Вот тут и зарыта собака. Первое. Отказ двигателей. При отказе всех трех двигателей, тяга упала и самолет естественно будет падать не носом, а именно хвостом. Но отказ сразу всех трех практически не возможен. Второе. Закрылки. Высота малая, если не стали убираться левые или правые закрылки, то возникнет крен. Что могло привести? Остается только догадываться.
Только морское течение,не старпёр?
Сокол. А почему бы не: уборка закоылок синхронная, но не вовремя, так как перепутали с краном шасси. Убрали закрылки вместо шасси. 2. Если ещё при этом центровка по сах была не верная, это могло только усугубить ситуацию
Kim Vlad Pu зарегистрированный 12 января 2017 г. 12:03 Начитавшись авиафорумов, но не имея понятия?
Kim Vlad Pu 11:28 В самолете было два экипажа. Второй отдыхал.
Понятие тут имеют только Казимир и Сокол, ибо практики. Я только теоретик, хоть и увлеченный
12-06 я слушал переговоры с вышкой. Очень тормозной отвечал член экипажа. И путался
Голос был уставшим либо поддатым. В поддатость верить не хочу
Kim Vlad Pu 12:09
Поддатость уже бы определили. Усталость по голосу не определяется.
12.01.2017 12:03
Kim Vlad Pu так как перепутали с краном шасси. Убрали закрылки вместо шасси. 2. Если ++++++ При взлете, шасси убираются первыми. Затем закрылки.