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Следов теракта на борту самолета Минобороны Ту-154, рухнувшего в Черное море, не обнаружено, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свой источник.

Издание отмечает, что исключить версию взрыва следствию позволили взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков. В этой связи эксперты сосредоточились на версии возможной ошибки экипажа.

"Предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы", – говорится в сообщении.

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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, катастрофа с Ту-154 Минобороны, следовавшим в Сирию, произошла утром 25 декабря. Самолет упал в акваторию Черного моря. На борту авиасудна находились 92 человека, включая 64 артистов ансамбля Александрова, девять журналистов и главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.