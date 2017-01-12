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Новости

Версия теракта при крушении Ту-154 над Черным морем исключена – СМИ

, ИА "Амител"
"Коммерсант" со ссылкой на свой источник утверждает, что такой вывод позволили сделать взрывотехнические экспертизы

Фото: vse42.ru

Следов теракта на борту самолета Минобороны Ту-154, рухнувшего в Черное море, не обнаружено, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свой источник.

Издание отмечает, что исключить версию взрыва следствию позволили взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков. В этой связи эксперты сосредоточились на версии возможной ошибки экипажа.

"Предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы", – говорится в сообщении.

Читайте также: Эксперт: ошибка второго пилота и перегруз стали причинами крушения Ту-154

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, катастрофа с Ту-154 Минобороны, следовавшим в Сирию, произошла утром 25 декабря. Самолет упал в акваторию Черного моря. На борту авиасудна находились 92 человека, включая 64 артистов ансамбля Александрова, девять журналистов и главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.

Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.01.2017 11:21
- гость -

Причина гибели Ту-154 Минобороны РФ и число погибших останется государственной тайной.

0  0
12.01.2017 11:21
CALIBR

Только особоодарённые конспирологи ,приближённые к Эдичке Лимонову бредом своих мыслей , могли думать о подобном.

0  0
12.01.2017 11:22
- гость -

Следов теракта на борту самолета Минобороны Ту-154, рухнувшего в Черное море, не обнаружено, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на свой источник.

а источник из "Комсомольской правды" придерживается иного мнения... http://www.kp.ru/daily/26628/3647135/

0  0
12.01.2017 11:26
Грантштейн

Специалисты завершили взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря сразу после вылета из Сочи. Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружено. Экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ было поручено в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты. Кроме того, как взрывотехникам, так и судебным медикам, пришлось искать и сами осколки, которые в случае взрыва могли остаться внутри салона и в телах пассажиров.

В итоге, однако, ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили. Таким образом, отработав и исключив террористическую версию, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем.

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12.01.2017 11:27
Грантштейн

По данным очевидцев, самолет не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был «неестественно задран». Эта картина происшедшего, по данным специалистов, свидетельствует о том, что машина была по какой-то причине выведена экипажем на закритические углы атаки и в этом положении никак не могла набрать высоту.

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12.01.2017 11:28
Kim Vlad Pu

Я могу признать ошибку, сначала был уверен в теракте. Сейчас все стало понятно. Но хорошего все равно мало, идёт перетруд летного экипажа , усталость на ночных рейсах.

0  0
12.01.2017 11:32
- гость -

Грантштейн 12 января 2017 г. 11:27

Хватит чепуху писать. Очевидцы в море что ли сидели? Видел один военный на катере и то издалека.

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12.01.2017 11:37
Грантштейн

- гость - 12 января 2017 г. 11:32 Ты кто такой мне советы давать? Ты можешь опровергнуть мою инфу? Попробуй. Я посмотрю на твою попытку.

0  0
12.01.2017 11:38
- гость -

Грантштейн 12 января 2017 г. 11:37

Ты вначале докажи свою инфу, только не Лайфомньюсом, а из официальных источников

0  0
12.01.2017 11:40
Белые росы

Массаж,твоё место в очиреди ольгинских троллей,занимай место,свидомый!

0  0
12.01.2017 11:43
Ru.банок

Ким,номонекюренные пальчики не стёр?

0  0
12.01.2017 11:47
Алекс

Возможны и "невзрывные" диверсии:

www.external.pro

0  0
12.01.2017 11:51
Белые росы

Могу кастрюлю свидомитам подарить,в Ашане,сегодня на них скидки! Присылайте адрес,просьба с Луговой и Новасиликаттного не беспокоить! Хе,хе,хе!

0  0
12.01.2017 11:56
Сталинский Сокол

Друзья! А теперь представим следующее. Кто хоть немного знаком с аэродинамикой. Самолет взлетает. Лично я бы сказал не полностью загружен для этого типа ВС. При взлете самолет имеет определенный угол тангажа. Ну допустим 10-15градусов. При определенной набранной скорости и высоте убираются закрылки. Вот тут и зарыта собака. Первое. Отказ двигателей. При отказе всех трех двигателей, тяга упала и самолет естественно будет падать не носом, а именно хвостом. Но отказ сразу всех трех практически не возможен. Второе. Закрылки. Высота малая, если не стали убираться левые или правые закрылки, то возникнет крен. Что могло привести? Остается только догадываться.

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12.01.2017 12:02
- гость -

Только морское течение,не старпёр?

0  0
12.01.2017 12:03
Kim Vlad Pu

Сокол. А почему бы не: уборка закоылок синхронная, но не вовремя, так как перепутали с краном шасси. Убрали закрылки вместо шасси. 2. Если ещё при этом центровка по сах была не верная, это могло только усугубить ситуацию

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12.01.2017 12:05
- гость -

Kim Vlad Pu зарегистрированный 12 января 2017 г. 12:03 Начитавшись авиафорумов, но не имея понятия?

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12.01.2017 12:06
- гость -

Kim Vlad Pu 11:28 В самолете было два экипажа. Второй отдыхал.

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12.01.2017 12:07
Kim Vlad Pu

Понятие тут имеют только Казимир и Сокол, ибо практики. Я только теоретик, хоть и увлеченный

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12.01.2017 12:09
Kim Vlad Pu

12-06 я слушал переговоры с вышкой. Очень тормозной отвечал член экипажа. И путался

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12.01.2017 12:10
Kim Vlad Pu

Голос был уставшим либо поддатым. В поддатость верить не хочу

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12.01.2017 12:14
- гость -

Kim Vlad Pu 12:09

Поддатость уже бы определили. Усталость по голосу не определяется.

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12.01.2017 12:14
Сталинский Сокол

12.01.2017 12:03

Kim Vlad Pu так как перепутали с краном шасси. Убрали закрылки вместо шасси. 2. Если ++++++ При взлете, шасси убираются первыми. Затем закрылки.

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