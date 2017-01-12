Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Ввоз более 10 тонн мандаринов, выращенных в Пакистане, предотвратили в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Партия продукции была задержана на Третьяковском фитосанитарном контрольном посту. Мандарины были выращены в Пакистане и ввозились на Алтай гражданином Казахстана без сертификата, удостоверяющего безопасность фруктов.

"Со слов нарушителя, груз предназначался для реализации в городе Барнауле", – уточняют в Россельхознадзоре.

Нарушитель привлечен к административной ответственности, на него наложен штраф, а транспортное средство возвращено на территорию Казахстана.

Отметим, что мандариновая тема в последние дни звучит в Барнауле весьма живо. Дело в том, что по городу активно "гуляют" страшные слухи, связанные с тем, что на прилавках города якобы лежат смертельно опасные фрукты, которые нельзя покупать.

В краевом управлении Роспотребнадзора порталу Amic.ru сообщили, что верить этой информации нельзя — никто от отравления мандаринами в регионе не умирал.